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Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО - спільна декларація

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалили спільну декларацію, в якій зокрема, Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО - спільна декларація

Деталі

У спільній декларації України та Канади йдеться, зокрема, що:

· У межах НАТО Канада наголошує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. Канада продовжує зосереджуватися на негайній підтримці для зміцнення здатності України до самооборони. Канада повністю підтримує Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї, відповідно до Бухарестської декларації. Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

· Канада разом з міжнародними організаціями та міжнародними партнерами віддана участі у відновленні та реконструкції України. Вже зараз важливо закласти основу для амбітної й довгострокової співпраці, яка створить можливості та дасть змогу українському народу відновити свою країну на основі прозорої та інклюзивної національної архітектури відбудови, підтриманої ключовими реформами, що засновані на демократичних принципах. Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватним сектором, а також національними та міжнародними організаціями і фінансовими установами, має ключове значення для забезпечення процвітаючого майбутнього України.

· Україна й Канада продовжуватимуть працювати разом з іншими партнерами над розробкою механізмів для забезпечення компенсації за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією. Канада продовжуватиме вивчати можливі варіанти використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та для цілей відшкодування збитків.

· Україна й Канада погоджуються з необхідністю посилення нашого колективного тиску на Росію через подальші санкції з метою послаблення здатності Росії продовжувати свою незаконну загарбницьку війну. Крім того, вони погоджуються з необхідністю нарощування зусиль для забезпечення ефективного впровадження санкцій та запобігання й протидії їх обходу в третіх країнах та з боку третіх країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО – Міноборони

· Україна й Канада єдині у своїй рішучості боротися з безкарністю та наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з російською військовою агресією. Канада підтримує міжнародні зусилля в цьому напрямі та є членом Основної групи, яка вивчає варіанти притягнення до відповідальності за злочин агресії, для чого необхідна широка міжнародна підтримка.

· Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України, і схвалює ключові принципи української формули миру.

· Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

· Президент України та Прем'єр-міністр Канади підтвердили своє однозначне засудження військової агресії Росії проти України, що триває.

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