Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На Вільнюському саміті у липні Україна отримає алгоритм вступу до НАТО. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, заяву якого цитує Міноборони, передає УНН.
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Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО «вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано».
Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, «я не думаю, що будуть великі проблеми» з ухваленням рішення щодо України.
Цитата
«Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі. Уже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО», – сказав Гаврилов.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться приєднання України до НАТО. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.
Зеленський також заявляв, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.