Зеленський: якщо НАТО у Вільнюсі не дасть Україні чіткий сигнал, їй немає сенсу бути на саміті

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Президент розповів, що "дехто в НАТО не хоче прийняти Україну через страх перед росією". Однак тиск на Альянс щодо конкретних гарантій безпеки та шляху до членства для Києва зростає, пише WSJ. Зеленський сказав, що "не сподівався", що Україна приєднається до Альянсу, поки тривають бойові дії, але хотів би почути, що вона буде прийнята після війни.

"Якщо нам не дадуть сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті", - сказав він. На запитання, чи думав він, що отримає такий сигнал, президент відповів: "Не знаю. Я, чесно кажучи, не знаю".

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Крім цього, під час інтерв'ю він зазначив, що стурбований тим, як зміни в адміністрації США можуть вплинути на допомогу Україні.

"У такій ситуації, коли є підтримка, ти боїшся змін. І, чесно кажучи, коли ви згадуєте про зміну адміністрації, я відчуваю те саме, що й будь-яка інша людина - ви хочете змін на краще, але може бути й навпаки", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що "не може зрозуміти" заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він може припинити війну за 24 години, оскільки він "не зробив цього під час перебування на посаді", коли росія вже окупувала Крим і частину східної України. Зеленський додав, що чинний очільник Сполучених Штатів Джо Байден "має емоційну прихильність" до України, яка є основою підтримки країни з боку його адміністрації.

Водночас президент відзначив двопартійну підтримку в США та підтримку України суспільства, і висловив сподівання, що обидві партії та Конгрес продовжуватимуть підтримувати Україну та тиснути на будь-яку нову адміністрацію, щоб підтримувати потоки допомоги.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові 1 червня заявив, що Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку, а позитивного рішення про вступ в ЄС восени.