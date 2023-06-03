Зеленский: если НАТО в Вильнюсе не даст Украине четкий сигнал, ей нет смысла быть на саммите

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Президент рассказал, что "некоторые в НАТО не хотят принять Украину из-за страха перед россией". Однако давление на Альянс относительно конкретных гарантий безопасности и пути к членству для Киева растет, пишет WSJ. Зеленский сказал, что "не надеялся", что Украина присоединится к Альянсу, пока продолжаются боевые действия, но хотел бы услышать, что она будет принята после войны.

"Если нам не дадут сигнала в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите", - сказал он. На вопрос, думал ли он, что получит такой сигнал, президент ответил: "Не знаю. Я, честно говоря, не знаю".

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Кроме этого, во время интервью он отметил, что обеспокоен тем, как изменения в администрации США могут повлиять на помощь Украине.

"В такой ситуации, когда есть поддержка, ты боишься изменений. И, честно говоря, когда вы упоминаете о смене администрации, я чувствую то же, что и любой другой человек - вы хотите перемен к лучшему, но может быть и наоборот", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "не может понять" заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он может прекратить войну за 24 часа, поскольку он "не сделал этого во время пребывания в должности", когда Россия уже оккупировала Крым и часть восточной Украины. Зеленский добавил, что действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден "имеет эмоциональную привязанность" к Украине, которая является основой поддержки страны со стороны его администрации.

В то же время президент отметил двухпартийную поддержку в США и поддержку Украины обществом, и выразил надежду, что обе партии и Конгресс будут продолжать поддерживать Украину и давить на любую новую администрацию, чтобы поддерживать потоки помощи.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом, а положительного решения о вступлении в ЕС осенью.