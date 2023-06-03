Зеленский: если НАТО в Вильнюсе не даст Украине четкий сигнал, ей нет смысла быть на саммите

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 18473 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 70454 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115459 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115131 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 264014 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132699 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121395 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371463 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83590 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136367 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
0м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130356 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28696 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110751 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76396 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 15742 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 264014 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292614 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371463 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346941 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394391 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76436 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110789 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130393 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170294 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79519 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Зеленский: если НАТО в Вильнюсе не даст Украине четкий сигнал, ей нет смысла быть на саммите

Киев • УНН

 • 1422123 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что если страны НАТО во время саммита в Вильнюсе в июле этого года не дадут Украине "четкий сигнал" о том, что она станет полноправным членом Альянса после окончания войны, то ей "нет смысла" быть на мероприятии, передает УНН.

Зеленский: если НАТО в Вильнюсе не даст Украине четкий сигнал, ей нет смысла быть на саммите

Детали

Президент рассказал, что "некоторые в НАТО не хотят принять Украину из-за страха перед россией". Однако давление на Альянс относительно конкретных гарантий безопасности и пути к членству для Киева растет, пишет WSJ. Зеленский сказал, что "не надеялся", что Украина присоединится к Альянсу, пока продолжаются боевые действия, но хотел бы услышать, что она будет принята после войны.

"Если нам не дадут сигнала в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите", - сказал он. На вопрос, думал ли он, что получит такой сигнал, президент ответил: "Не знаю. Я, честно говоря, не знаю".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готова к вступлению в НАТО - Зеленский

Кроме этого, во время интервью он отметил, что обеспокоен тем, как изменения в администрации США могут повлиять на помощь Украине.

"В такой ситуации, когда есть поддержка, ты боишься изменений. И, честно говоря, когда вы упоминаете о смене администрации, я чувствую то же, что и любой другой человек - вы хотите перемен к лучшему, но может быть и наоборот", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "не может понять" заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он может прекратить войну за 24 часа, поскольку он "не сделал этого во время пребывания в должности", когда Россия уже оккупировала Крым и часть восточной Украины. Зеленский добавил, что действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден "имеет эмоциональную привязанность" к Украине, которая является основой поддержки страны со стороны его администрации. 

В то же время президент отметил двухпартийную поддержку в США и поддержку Украины обществом, и выразил надежду, что обе партии и Конгресс будут продолжать поддерживать Украину и давить на любую новую администрацию, чтобы поддерживать потоки помощи.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом, а положительного решения о вступлении в ЕС осенью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,482.02