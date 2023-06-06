Нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться приєднання України до НАТО. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту «Бухарестської дев’ятки», передає УНН.
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«Хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Що спонукає москву намагатись і терором, і катастрофами, і корупцією, і шантажем намагатися взяти під контроль ту чи іншу частину Європи? Ми з вами це точно знаємо. Це віра господарів росії у те, що Європа нібито проявить слабкість», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що слабкість – це основна надія й ставка терористів.
«На жаль, роками у Європі зберігалася безпекова невизначеність – те, для кого ж насправді відкриті двері НАТО. Чи для всіх вільних націй? Цьогоріч у Вільнюсі на саміті НАТО варто вже показати, що декларовані цінності НАТО та реальні цінності НАТО не відрізняються. Варто вже показати, що слабкості у Європі не буде. Скільки ще катастроф потрібно, щоб держава-терорист нарешті побачила, що терор не є інструментом впливу на рішення НАТО?», - зазначив Зеленський.
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За його словами, саме для цього росії катастрофи.
«кремль хоче ними обмежити нас і обмежити вас усіх. Я вдячний вам, дорогі лідери, я вдячний тобі, Єнсе, що ви протистоїте цьому. Ваша риторика та дії – це саме те, що потрібно всім нашим союзникам і партнерам. Це те, що потрібно для захисту від терору й катастроф. Для захисту від росії», - сказав Зеленський.
Він зауважив, що нарешті варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити лише запрошенням для України приєднатися.
«Нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться таке приєднання. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Коли це буде, це одразу позбавить російський реваншизм його мети. Той, хто руйнує, сам повинен зруйнуватися», - сказав Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.