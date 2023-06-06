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Нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО – Зеленський

Київ • УНН

 • 557802 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться приєднання України до НАТО. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту «Бухарестської дев’ятки», передає УНН.

Нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО – Зеленський

Цитата

«Хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Що спонукає москву намагатись і терором, і катастрофами, і корупцією, і шантажем намагатися взяти під контроль ту чи іншу частину Європи? Ми з вами це точно знаємо. Це віра господарів росії у те, що Європа нібито проявить слабкість», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що слабкість – це основна надія й ставка терористів.

«На жаль, роками у Європі зберігалася безпекова невизначеність – те, для кого ж насправді відкриті двері НАТО. Чи для всіх вільних націй? Цьогоріч у Вільнюсі на саміті НАТО варто вже показати, що декларовані цінності НАТО та реальні цінності НАТО не відрізняються. Варто вже показати, що слабкості у Європі не буде. Скільки ще катастроф потрібно, щоб держава-терорист нарешті побачила, що терор не є інструментом впливу на рішення НАТО?», - зазначив Зеленський.

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За його словами, саме для цього росії катастрофи.

«кремль хоче ними обмежити нас і обмежити вас усіх. Я вдячний вам, дорогі лідери, я вдячний тобі, Єнсе, що ви протистоїте цьому. Ваша риторика та дії – це саме те, що потрібно всім нашим союзникам і партнерам. Це те, що потрібно для захисту від терору й катастроф. Для захисту від росії», - сказав Зеленський.

Він зауважив, що нарешті варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити лише запрошенням для України приєднатися.

«Нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться таке приєднання. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Коли це буде, це одразу позбавить російський реваншизм його мети. Той, хто руйнує, сам повинен зруйнуватися», - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

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