Наконец стоит оформить гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО - Зеленский

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«Разве мы с вами не знаем, а что же постоянно подпитывает российский реваншизм? Что побуждает москву пытаться и террором, и катастрофами, и коррупцией, и шантажом пытаться взять под контроль ту или иную часть Европы? Мы с вами это точно знаем. Это вера хозяев россии в то, что Европа якобы проявит слабость», — сказал Зеленский.

Он отметил, что слабость – это основная надежда и ставка террористов.

«К сожалению, годами в Европе сохранялась неопределенность с безопасностью – для кого же на самом деле открыты двери НАТО. Или для всех свободных наций? В этом году в Вильнюсе на саммите НАТО стоит уже показать, что декларируемые ценности НАТО и реальные ценности НАТО не отличаются. Стоит уже показать, что слабости в Европе не будет. Сколько еще катастроф нужно, чтобы государство-террорист наконец увидела, что террор не является инструментом влияния на решение НАТО?», — отметил Зеленский.

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По его словам, именно для этого россии катастрофы.

«кремль хочет ими ограничить нас и ограничить вас всех. Я благодарен вам, дорогие лидеры, я благодарен тебе, Йенс, что вы противостоите этому. Ваша риторика и действия – это именно то, что нужно всем нашим союзникам и партнерам. Это то, что нужно для защиты от террора и катастроф. Для защиты от россии», — сказал Зеленский.

Он отметил, что наконец стоит определить, что Украина будет членом НАТО, и это можно определить только приглашением для Украины присоединиться.

«Наконец стоит определить алгоритм, когда и в результате каких шагов произойдет такое присоединение. И наконец стоит оформить гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Когда это будет, это сразу лишит российский реваншизм его цели. Тот, кто разрушает, сам должен разрушиться», — сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal сказал, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.