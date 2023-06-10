Украина на Вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО - Минобороны

Детали

Гаврилов отметил, что на саммите в июле страны НАТО «выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован».

Он добавил, что несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, «я не думаю, что будут большие проблемы» с принятием решения по Украине.

Цитата

«Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определённом формате. Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем, в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО», – сказал Гаврилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наконец стоит определить алгоритм, когда и в результате каких шагов произойдет присоединение Украины к НАТО. И наконец стоит оформить гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

Зеленский также заявлял, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.