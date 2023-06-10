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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО - совместная декларация

Киев • УНН

 • 301351 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приняли совместную декларацию, в которой в частности, Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО - совместная декларация

Детали

В совместной декларации Украины и Канады говорится, в частности, что:

· В рамках НАТО Канада подчеркивает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. Канада продолжает сосредотачиваться на немедленной поддержке для укрепления способности Украины к самообороне. Канада полностью поддерживает Совет Украина – НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье, в соответствии с Бухарестской декларацией. Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

· Канада вместе с международными организациями и международными партнерами предана участию в восстановлении и реконструкции Украины. Уже сейчас важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного сотрудничества, которое создаст возможности и позволит украинскому народу восстановить свою страну на основе прозрачной и инклюзивной национальной архитектуры восстановления, поддержанной ключевыми реформами, основанными на демократических принципах. Привлечение всех соответствующих партнеров, включая частный сектор, а также национальные и международные организации и финансовые учреждения, имеет ключевое значение для обеспечения процветающего будущего Украины.

· Украина и Канада будут продолжать работать вместе с другими партнерами над разработкой механизмов для обеспечения компенсации за потери, ущерб и убытки, вызванные российской агрессией. Канада будет продолжать изучать возможные варианты использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и для целей возмещения убытков.

· Украина и Канада согласны с необходимостью усиления нашего коллективного давления на hоссию через дальнейшие санкции с целью ослабления способности hоссии продолжать свою незаконную захватническую войну. Кроме того, они соглашаются с необходимостью наращивания усилий для обеспечения эффективного внедрения санкций и предотвращения и противодействия их обхода в третьих странах и со стороны третьих стран.

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· Украина и Канада едины в своей решимости бороться с безнаказанностью и подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других жестоких преступлениях, совершенных в связи с российской военной агрессией. Канада поддерживает международные усилия в этом направлении и является членом Основной группы, которая изучает варианты привлечения к ответственности за преступление агрессии, для чего необходима широкая международная поддержка.

· Канада поддерживает инициативу Украины по достижению справедливого и устойчивого мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины, и одобряет ключевые принципы украинской формулы мира.

· Канада остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

· Президент Украины и Премьер-министр Канады подтвердили свое однозначное осуждение продолжающейся военной агрессии hоссии против Украины.

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