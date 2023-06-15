Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в альянс

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"Евродепутаты призывают союзников по НАТО выполнять свои обязательства перед Украиной и проложить путь для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу", - сообщили в Европарламенте.

Детали

Как сообщается, в резолюции, принятой в четверг 425 голосами "за", при 38 "против" и 42 воздержавшихся, евродепутаты подчеркивают, что они ожидают, что "процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее".

"Пока не будет достигнуто полноправного членства, ЕС и его страны-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны тесно сотрудничать с Украиной, чтобы разработать временные рамки для гарантий безопасности, - говорят евродепутаты, - которые должны быть введены сразу после войны".

Европарламент отмечает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС усилит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом.

В Офисе Президента указывали, что 20 стран-членов Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО.