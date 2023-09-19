Украина, Эстония и Люксембург запустили ІТ-коалицию. В рамках "Рамштайна" состоялась стартовая встреча

Детали

Всего 20 государств приняли участие в стартовом мероприятии. Бельгия, Дания, Литва и Латвия уже присоединились к инициативе, подписав Декларацию о намерениях вместе с Украиной, Эстонией и Люксембургом.

«Задачей ІТ-коалиции является обеспечение защищенной и устойчивой ІТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, которая позволит Украине быть более эффективной на поле боя. Мы благодарны Эстонии и Люксембургу за их лидерство в продвижении этой инициативы. Я также хотел бы поблагодарить Бельгию, Данию, Литву и Латвию за то, что они присоединились к нашим усилиям, а также министра обороны Люксембурга за объявление первого взноса в ІТ-коалицию», – сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Добавим

О намерении начать эту инициативу впервые было объявлено во время заседания UDCG 15 июня. ІТ-коалиция — это специальная группа стран-доноров во главе с Эстонией и Люксембургом в рамках UDCG, которая сосредоточена на оказании поддержки Силам обороны Украины в сфере ІТ, связи и кибербезопасности.

Ключевым результатом ІТ-коалиции является создание единой цифровой экосистемы боевого управления и управления оборонными ресурсами для Сил обороны, которая будет обеспечивать лучшую координацию и более эффективное применение Сил обороны и использование возможностей, предоставленных странами-партнерами.