Украинские пилоты будут включены в первую "волну" обучения на F-16 в Румынии - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украинские пилоты войдут в первую «волну» учения на истребителях F-16 в Румынии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает корреспондент УНН.
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«Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16. Создается Центр подготовки пилотов. Мы обсудили с президентом, как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую «волну» обучения», - рассказал Зеленский.
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Нидерланды планируют, что передадут первые истребители уже в 2024 году.