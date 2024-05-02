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Українські пілоти готуються до керування винищувачами F-16 у Данії

Українські пілоти готуються до керування винищувачами F-16 у Данії

Київ • УНН

 • 24378 перегляди

Українські пілоти тренуються літати на F-16 в Данії, і НАТО оприлюднила відео, яке демонструє їхню підготовку, в той час як Нідерланди надають додаткові винищувачі F-16 для тренувань в Румунії.

НАТО показало відео з тренувань українських пілотів-винищувачів на F-16, яке відбувається на авіабазі ВПС в Данії. Кадри тренування опубліковані на офіційній сторінці НАТО в ютубі, передає УНН.

Деталі

Навчання та тренування, окрім самих пілотів, проходить й технічний персонал, який буде обслуговувати літаки на аеродромах та здійснювати їх підготовку до вильотів.

Пілот з України на позивний Moonfish, який наразі відточує свої навички на F-16, поділився своїми враженнями щодо цих літаків та оцінив їх льотні можливості. За його словами, літак має чудову керованість та потужний двигун, що дає можливість здійснювати швидкі маневри.

Нагадаємо

Військово-повітряні сили Нідерландів передали ще три винищувачі F-16 для Європейського центру підготовки пілотів в Румунії, де зокрема проходять навчання українські пілоти. Один з літаків особисто пілотував командувач ВПС Нідерландів генерал-лейтенант Андре Штейр, разом з ним у кабіні прилетіла міністр оборони Кайса Оллонгрен.

Умєров обговорив надання Україні винищувачів F16 з міністеркою оборони Бельгії10.10.23, 21:09 • 339148 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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