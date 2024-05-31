Датские F-16 скоро будут на пути в Украину - премьер Фредериксен

Датские истребители F-16 скоро будут на пути в Украину. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время пресс – конференции участников третьего саммита Украина-Северная Европа, передает корреспондент УНН.

"Скоро датские F-16 будут на пути в Украину. Мы все сделали свой вклад в совместные закупки боеприпасов и мы все согласны с тем, что есть потребность в наращивании нашей собственной оборонной промышленности", - сказала Фредериксен.

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13 мая Фредериксен сообщала, что Украина может получили F-16 из Дании в течение месяца.