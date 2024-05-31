Україна поки не знає, чи зможе завдавати ударів по рф літаками F-16 - Зеленський

Станом на сьогодні немає деталей, як Україна зможе використовувати літаки F-16 та зможе наносити ними удари по рф. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна – Північна Європа, передає УНН.

Станом на сьогодні я не знаю деталей по тому, яким чином ми зможемо використовувати наші літаки F-16. Хороша новина в тому, що ми матимемо їх і деякі з них ми матимемо цього року. Чи їх достатньо? Ні. Чи буде забагато? Ні. Мені здається, що не так багато, щоб мати паритет у небі з росіянами. Я не знаю, чи будуть обмеження на використання цих літаків над небом росії. Я думаю, що використання будь-якого західного озброєння на території росії, це питання часу. Інакше це розмова не про справедливий мир