Україна поки не знає, чи зможе завдавати ударів по рф літаками F-16 - Зеленський

ukenru
10:47 • 23213 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 39591 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 44039 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 60977 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 75781 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114264 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137490 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139579 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246269 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171303 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 33529 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54448 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 37803 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 40994 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 28889 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246269 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364583 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379538 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294698 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 61859 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78353 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89602 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171595 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174171 перегляди
Актуальне
Україна поки не знає, чи зможе завдавати ударів по рф літаками F-16 - Зеленський

Україна поки не знає, чи зможе завдавати ударів по рф літаками F-16 - Зеленський

Київ • УНН

 • 21529 перегляди

Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16, в тому числі кілька в цьому році, але не знає, чи будуть введені обмеження на їх використання для нанесення ударів по hосії, хоча він вважає, що застосування Західної зброї на російській території - це лише питання часу.

Станом на сьогодні немає деталей, як Україна зможе використовувати літаки F-16 та зможе наносити ними удари по рф. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна – Північна Європа, передає УНН.

Станом на сьогодні я не знаю деталей по тому, яким чином ми зможемо використовувати наші літаки F-16. Хороша новина в тому, що ми матимемо їх і деякі з них ми матимемо цього року. Чи їх достатньо? Ні. Чи буде забагато? Ні. Мені здається, що не так багато, щоб мати паритет у небі з росіянами. Я не знаю, чи будуть обмеження на використання цих літаків над небом росії. Я думаю, що використання будь-якого західного озброєння на території росії, це питання часу. Інакше це розмова не про справедливий мир 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Данські винищувачі F-16 скоро будуть на шляху до України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83