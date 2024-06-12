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Міністр оборони Німеччини: "У 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО"

Міністр оборони Німеччини: "У 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО"

Київ • УНН

 • 16359 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що росія може напасти на країну НАТО до 2029 року. Це вимагає збільшення чисельності німецького військового персоналу і потенціалу стримування.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що росія зможе напасти на одну з країн НАТО через п'ять років. Про це він сказав виступаючи на пресконференції в Берліні, передає УНН із посиланням на Bild.

Ми повинні виходити з того, що у 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО. Тому ми повинні відновити потенціал стримування в плані особового складу

 - заявив Пісторіус.

Пісторіус вказав, що "ситуація з погрозами змінилася порівняно з тим, що було кілька років тому". Цим він пояснив необхідність повернення обов'язкової військової служби в Німеччині.

За словами міністра, найближчим часом чисельність бундесверу має бути збільшена з 181 тисячі осіб до 203 тисяч. Крім того, за оцінками НАТО, Німеччині також необхідно ще близько 200 тисяч резервістів.

Пісторіус наголосив, що бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".

"Ми не хочемо нудної і безглуздої військової служби", - резюмував він. 

Доповнення

Голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен сказав в інтерв'ю Bloomberg, що НАТО має для підготовки вікно у 2-3 роки до того, як росія відновить військовий потенціал після втрат в Україні. Це значно менше, ніж деякі західні чиновники оцінювали раніше, коли члени НАТО обговорювали нарощування росією військового потенціалу та її здатність відновити сили, ведучи повномасштабну війну проти України.

Втім після цього Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не бачить жодної безпосередньої військової загрози щодо будь-якого союзника альянсу так як росія наразі більш ніж зайнята війною в Україні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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