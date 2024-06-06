У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

ukenru
10:47 • 12681 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 25997 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 33340 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54878 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 70205 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112269 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136100 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139067 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 241073 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171178 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 21846 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 48383 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 28095 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 31833 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 15918 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 241073 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361983 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 377201 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292579 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365552 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60480 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 77083 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88433 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170863 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173443 перегляди
Актуальне
У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

Київ • УНН

 • 22336 перегляди

НАТО не бачить безпосередньої військової загрози проти жодного з союзників, оскільки росія зайнята війною в Україні.

НАТО не бачить жодної безпосередньої військової загрози щодо будь-якого союзника альянсу так як росія наразі більш ніж зайнята війною в Україні, заявив під час пресконференції під час візиту до Фінляндії у четвер Генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Отже, ми не бачимо жодної безпосередньої військової загрози щодо будь-якого союзника НАТО. І зараз, звичайно, росія більш ніж зайнята війною в Україні. Вони фактично перекинули багато сил з околиць Фінляндії, скандинавських країн в Україну. Потім, звісно, коли бойові дії в Україні закінчаться, вони зможуть відновити ці сили. Але, знову ж таки, це не означає, що ми бачимо якусь небезпеку для неминучого нападу на будь-якого союзника по НАТО

- заявив Столтенберг.

Генсек вказав, що НАТО  - це 50% світової військової потужності, найсильніший альянс у світі. І мета колективної оборони за п'ятою статтею - стояти разом, один за всіх, щоб запобігти нападу. Саме це і робить НАТО уже 75 років. 

"Тож ідея про те, що існує якийсь зворотний відлік до наступної війни, помилкова. Ми існуємо для того, щоб запобігти цьому. Ми робимо це вже 75 років. І будемо робити це ще як мінімум 75 років", - наголосив Столтенберг. 

Раніше  голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен сказав в інтерв'ю Bloomberg, що НАТО має для підготовки вікно у 2-3 роки до того, як росія відновить військовий потенціал після втрат в Україні. Це значно менше, ніж деякі західні чиновники оцінювали раніше, коли члени НАТО обговорювали нарощування росією військового потенціалу та її здатність відновити сили, ведучи повномасштабну війну проти України.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаНовини Світу
bloomberg-lpBloomberg L.P.
natoNATO
finliandiiaФінляндія
yens-stoltenberhЄнс Столтенберг
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37