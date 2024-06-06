У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

НАТО не бачить жодної безпосередньої військової загрози щодо будь-якого союзника альянсу так як росія наразі більш ніж зайнята війною в Україні, заявив під час пресконференції під час візиту до Фінляндії у четвер Генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Отже, ми не бачимо жодної безпосередньої військової загрози щодо будь-якого союзника НАТО. І зараз, звичайно, росія більш ніж зайнята війною в Україні. Вони фактично перекинули багато сил з околиць Фінляндії, скандинавських країн в Україну. Потім, звісно, коли бойові дії в Україні закінчаться, вони зможуть відновити ці сили. Але, знову ж таки, це не означає, що ми бачимо якусь небезпеку для неминучого нападу на будь-якого союзника по НАТО - заявив Столтенберг.

Генсек вказав, що НАТО - це 50% світової військової потужності, найсильніший альянс у світі. І мета колективної оборони за п'ятою статтею - стояти разом, один за всіх, щоб запобігти нападу. Саме це і робить НАТО уже 75 років.

"Тож ідея про те, що існує якийсь зворотний відлік до наступної війни, помилкова. Ми існуємо для того, щоб запобігти цьому. Ми робимо це вже 75 років. І будемо робити це ще як мінімум 75 років", - наголосив Столтенберг.

Раніше голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен сказав в інтерв'ю Bloomberg, що НАТО має для підготовки вікно у 2-3 роки до того, як росія відновить військовий потенціал після втрат в Україні. Це значно менше, ніж деякі західні чиновники оцінювали раніше, коли члени НАТО обговорювали нарощування росією військового потенціалу та її здатність відновити сили, ведучи повномасштабну війну проти України.