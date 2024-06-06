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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 12:04  •  1738 просмотра

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НАТО не видит непосредственной военной угрозы ни против одного из союзников, поскольку россия занята войной в Украине.

НАТО видит никакой непосредственной военной угрозы в отношении любого союзника альянса так как россия сейчас более чем занята войной в Украине, заявил во время пресс-конференции во время визита в Финляндию в четверг Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Следовательно, мы не видим никакой непосредственной военной угрозы в отношении какого-либо союзника НАТО. И сейчас, конечно, россия более чем занята войной в Украине. Они фактически перебросили много сил из окраин Финляндии, скандинавских стран в Украину. Потом, конечно, когда боевые действия в Украине закончатся, они смогут восстановить эти силы. Но, опять же, это не значит, что мы видим какую-то опасность для неизбежного нападения на любого союзника по НАТО

- заявил Столтенберг.

Генсек указал, что НАТО  - это 50% мировой военной мощи, сильнейший альянс в мире. И цель коллективной обороны по пятой статье-стоять вместе, один за всех, чтобы предотвратить нападение. Именно это и делает НАТО уже 75 лет. 

"Поэтому идея о том, что существует какой-то обратный отсчет до следующей войны, ошибочна. Мы существуем для того, чтобы предотвратить это. Мы делаем это уже 75 лет. И будем делать это еще как минимум 75 лет", - подчеркнул Столтенберг. 

Ранее глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен сказал в интервью Bloomberg, что НАТО имеет для подготовки окно в 2-3 года до того, как Россия восстановит военный потенциал после потерь в Украине. Это значительно меньше, чем некоторые западные чиновники оценивали ранее, когда члены НАТО обсуждали наращивание россией военного потенциала и ее способность восстановить силы, ведя полномасштабную войну против Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
bloomberg-lpBloomberg L.P.
natoNATO
finlyandiyaФинляндия
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
ukrainaУкраина
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