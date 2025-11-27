$42.300.10
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Німеччина розробляє та імплементує секретний "Операційний план Німеччина" (OPLAN DEU) обсягом 1200 сторінок на випадок війни з росією, який передбачає переправлення до 800 000 військовослужбовців НАТО до лінії фронту. План деталізує логістику та захист, а також повертає менталітет часів холодної війни з урахуванням сучасних загроз та інфраструктурних проблем.

Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ

Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

"Близько 2,5 років тому дванадцять високопоставлених німецьких офіцерів зібралися у військовому комплексі трикутної форми в Берліні, щоб працювати над секретним планом на випадок війни з росією. Тепер вони поспішають його імплементувати", - пише видання.

Як зазначається, ідеться про "Операційний план Німеччина" (Operation Plan Germany), секретний документ обсягом 1200 сторінок, "складений за непримітними стінами казарм Юліуса Лебера".

"У плані детально описано, як до 800 000 німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО будуть переправлені на схід до лінії фронту. На ньому позначено порти, річки, залізниці та дороги, якими вони будуть просуватися, а також як їх буде забезпечено та захищено на цьому шляху", - ідеться у публікації.

План, як повідомляється, є найчіткішим на сьогодні проявом того, що його автори називають підходом до війни "за участю всього суспільства". "Це розмивання межі між цивільною та військовою сферами знаменує собою повернення до менталітету часів холодної війни, але оновленого з урахуванням нових загроз та перешкод – від занедбаної інфраструктури Німеччини до неадекватного законодавства та меншої армії – яких на той час не існувало", - пише видання.

Міністр оборони Німеччини: "У 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО"12.06.24, 17:31 • 16439 переглядiв

"Німецькі чиновники заявили, що очікують, що росія буде готова та бажатиме напасти на НАТО у 2029 році. Але низка шпигунських інцидентів, диверсійних атак та вторгнень у повітряний простір Європи, багато з яких західна розвідка приписує москві, свідчить про те, що вона може готуватися до більш раннього нападу", - сказано у публікації.

Як пише видання, аналітики також вважають, що "можливе припинення вогню в Україні, на якому США наполягають цього тижня, може звільнити час та ресурси для росії для підготовки дій проти членів НАТО в Європі". "Якщо їм вдасться підвищити стійкість Європи, планувальники вважають, що вони не лише гарантуватимуть перемогу, але й зроблять війну менш ймовірною", - ідеться у публікації.

"Мета полягає в тому, щоб запобігти війні, чітко давши зрозуміти нашим ворогам, що якщо вони нападуть на нас, то не досягнуть успіху", – сказав високопоставлений військовий офіцер і один із перших авторів плану, відомого у військових колах як OPLAN DEU.

росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW12.10.25, 05:21 • 12504 перегляди

Повідомляється, що зараз OPLAN, "розміщений в ізольованій "червоній мережі" військових, перебуває у другій редакції". За даними видання, команда генерал-лейтенанта Андре Бодеманн, ветерана Косово та Афганістану, завершила першу версію плану до березня минулого року, спираючись на відгуки зростаючого кола міністерств, урядових установ та місцевих органів влади.

Зокрема, як зазначається, увага приділяється інфраструктурі. У довгостроковій перспективі Берлін має намір витратити 166 мільярдів євро на 2029 рік на інфраструктуру, зокрема понад 100 мільярдів євро на давно занедбані залізниці, і приділити пріоритетну увагу інфраструктурі подвійного призначення, пише видання.

Перекидання військ НАТО на східний фланг у разі нападу рф може зайняти 45 днів - Financial Times18.11.25, 17:20 • 3585 переглядiв

"У війні з росією Німеччина більше не буде державою на передовій, а стане плацдармом. Окрім деградованої інфраструктури, їй доведеться боротися зі скороченими військовими силами та новими загрозами, такими як безпілотники", - зазначається у публікації.

Недоліки законодавства мирного часу також ускладнили для Німеччини захист від диверсії - однієї з найбільших загроз, з якими стикається OPLAN, пише видання.

Так Бундесвер, як повідомляється, оптимістично налаштований щодо свого прогресу. "Враховуючи, що ми почали з чистого аркуша на початку 2023 року, ми дуже задоволені тим, де ми сьогодні, – сказав офіцер і співавтор OPLAN. - Це дуже складний продукт".

"Поки новий уряд Мерца сурмив про план витрат на оборону обсягом 500 мільярдів євро та повернення до обов'язкової військової служби цього року, Бундесвер працював непомітно, інструктуючи лікарні, поліцію та служби ліквідації наслідків стихійних лих, укладаючи угоди з федеральними землями та оператором автобану, а також прокладаючи транзитні маршрути для військових конвоїв", - пише видання.

Однак, як показали нещодавні стрес-тести, ще є над чим працювати, щоб план і реальність узгодилися. Найбільша невизначеність, з якою стикаються планувальники, полягає в тому, скільки у них часу, зазначає видання.

Німецький генерал: росія може розпочати обмежений напад на НАТО вже завтра07.11.25, 11:54 • 2769 переглядiв

"Враховуючи різке зростання кількості диверсій, кібератак і вторгнень у повітряний простір, різниця між миром і війною виглядає дедалі розмитішою", - ідеться у публікації.

"Загрози реальні, - заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц бізнес-лідерам у вересні. - Ми не у стані війни, але ми більше не живемо в мирний час".

Юлія Шрамко

