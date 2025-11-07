Німецький генерал: росія може розпочати обмежений напад на НАТО вже завтра

росія має можливість здійснити обмежену військову атаку на територію НАТО в будь-який момент, заявив німецький військовий політик Александер Зольфранк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У коментарі агентству Reuters командувач спільних операцій Німеччини Александер Зольфранк зазначив, що росія володіє достатньою бойовою міццю, аби розпочати локальну атаку на територію альянсу.

Якщо подивитися на нинішні можливості та бойову міць росії, то вона може розпочати невелику атаку на територію НАТО вже завтра - сказав Зольфранк.

А також додав: "Маленький, швидкий, регіонально обмежений, нічого великого - росія занадто прив’язана до України для цього"

Генерал наголосив, що попри втрати у війні проти України, російські військово-повітряні сили залишаються потужними, а ядерні та ракетні війська - неушкодженими. За його словами, Чорноморський флот зазнав значних втрат, але інші російські флоти продовжують діяти без скорочення.

Зольфранк також зазначив, що "Сухопутні війська зазнають втрат, але росія заявляє, що прагне збільшити загальну чисельність своїх військ до 1,5 мільйона солдатів".

Додатково

Німеччина вже реагує на загрози, збільшуючи оборонні витрати та чисельність армії. Берлін послабив конституційне боргове обмеження, щоб досягти нової цілі НАТО - витрачати 3,5% від ВВП на оборону до 2029 року. Це означатиме зростання військового бюджету з майже 100 мільярдів євро у 2025 році до близько 160 мільярдів у 2029-му. Також заплановано збільшити кількість військовослужбовців до 260 тисяч.

Зольфранк наголосив, що можливість нападу росії визначатимуть три чинники: її військова міць, бойовий досвід і лідерство.

Ці три фактори приводять мене до висновку, що російський напад є цілком можливим. Чи станеться це, чи ні, значною мірою залежить від нашої власної поведінки - підкреслив він, натякаючи на зусилля НАТО щодо стримування.

Він також зауважив, що гібридні дії москви, включно з вторгненнями дронів у повітряний простір Польщі, є частиною ширшої стратегії.

росіяни називають це нелінійною війною. У їхній доктрині це війна до звернення до звичайної зброї. І вони погрожують застосувати ядерну зброю - це війна шляхом залякування - сказав Зольфранк.

Він додав, що головна мета росії полягає у тому, щоб як спровокувати НАТО, так і оцінити його реакцію, щоб "сприяти невпевненості, поширювати страх, завдавати шкоди, шпигувати та перевіряти" стійкість альянсу.

Нагадаємо

росія розгорнула нову хвилю мілітаризації на всіх тимчасово окупованих територіях України, використовуючи навчальні заклади та місцеві адміністрації. Окупанти поєднують "патріотичні" заходи з прихованими мобілізаційними схемами для заповнення нестачі живої сили.