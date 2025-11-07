Німецький генерал: росія може розпочати обмежений напад на НАТО вже завтра

uken
09:48
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
07:19
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
6 листопада, 14:11
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до "Авраамових угод"
7 листопада, 01:37
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці
7 листопада, 03:02
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає пояснення
7 листопада, 03:28
Вихід GTA VI знову відкладено
06:53
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
08:03
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:48
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
09:46
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
07:19
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 14:11
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 37870 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
09:56
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
08:03
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
07:49
Вихід GTA VI знову відкладено
06:53
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
6 листопада, 07:34
Німецький генерал: росія може розпочати обмежений напад на НАТО вже завтра

Київ • УНН

 • 628 перегляди

росія може здійснити обмежену військову атаку на територію НАТО в будь-який момент, заявив німецький військовий політик Александер Зольфранк. Він вказав на значну бойову міць рф, попри втрати у війні проти України.

Німецький генерал: росія може розпочати обмежений напад на НАТО вже завтра

росія має можливість здійснити обмежену військову атаку на територію НАТО в будь-який момент, заявив німецький військовий політик Александер Зольфранк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У коментарі агентству Reuters командувач спільних операцій Німеччини Александер Зольфранк зазначив, що росія володіє достатньою бойовою міццю, аби розпочати локальну атаку на територію альянсу.

Якщо подивитися на нинішні можливості та бойову міць росії, то вона може розпочати невелику атаку на територію НАТО вже завтра

- сказав Зольфранк.

А також додав: "Маленький, швидкий, регіонально обмежений, нічого великого - росія занадто прив’язана до України для цього"

Генерал наголосив, що попри втрати у війні проти України, російські військово-повітряні сили залишаються потужними, а ядерні та ракетні війська - неушкодженими. За його словами, Чорноморський флот зазнав значних втрат, але інші російські флоти продовжують діяти без скорочення.

Зольфранк також зазначив, що "Сухопутні війська зазнають втрат, але росія заявляє, що прагне збільшити загальну чисельність своїх військ до 1,5 мільйона солдатів".

Додатково

Німеччина вже реагує на загрози, збільшуючи оборонні витрати та чисельність армії. Берлін послабив конституційне боргове обмеження, щоб досягти нової цілі НАТО - витрачати 3,5% від ВВП на оборону до 2029 року. Це означатиме зростання військового бюджету з майже 100 мільярдів євро у 2025 році до близько 160 мільярдів у 2029-му. Також заплановано збільшити кількість військовослужбовців до 260 тисяч.

Зольфранк наголосив, що можливість нападу росії визначатимуть три чинники: її військова міць, бойовий досвід і лідерство.

Ці три фактори приводять мене до висновку, що російський напад є цілком можливим. Чи станеться це, чи ні, значною мірою залежить від нашої власної поведінки

- підкреслив він, натякаючи на зусилля НАТО щодо стримування.

Він також зауважив, що гібридні дії москви, включно з вторгненнями дронів у повітряний простір Польщі, є частиною ширшої стратегії.

росіяни називають це нелінійною війною. У їхній доктрині це війна до звернення до звичайної зброї. І вони погрожують застосувати ядерну зброю - це війна шляхом залякування

- сказав Зольфранк.

Він додав, що головна мета росії полягає у тому, щоб як спровокувати НАТО, так і оцінити його реакцію, щоб "сприяти невпевненості, поширювати страх, завдавати шкоди, шпигувати та перевіряти" стійкість альянсу.

Нагадаємо

росія розгорнула нову хвилю мілітаризації на всіх тимчасово окупованих територіях України, використовуючи навчальні заклади та місцеві адміністрації. Окупанти поєднують "патріотичні" заходи з прихованими мобілізаційними схемами для заповнення нестачі живої сили.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Державний бюджет
Мобілізація
Війна в Україні
Reuters
НАТО
Німеччина
Україна
Польща