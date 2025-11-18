Перекидання військ НАТО на східний фланг у разі нападу рф може зайняти 45 днів - Financial Times
Київ • УНН
Перекидання військ НАТО на східний фланг у разі повномасштабного вторгнення рф може тривати 45 днів, тоді як ЄС прагне скоротити цей термін до 3-5 днів. Проблема полягає у різних стандартах ширини залізничних колій та бюрократії, що ускладнює переміщення військ Європою.
У разі російського повномасштабного вторгнення перекидання військ Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на східний фланг може зайняти 45 днів. Водночас Євросоюз ставить за мету скоротити цей проміжок часу до трьох-п’яти днів, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Як йдеться в матеріалі, проблема полягає в різних стандартах ширини залізничних колій, а також складній бюрократії країн Європи. Це суттєво ускладнюють перекидання військ територією Європи і вимагає негайної модернізації інфраструктури, зокрема військової логістики.
Зокрема, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Франція не змогла доставити через територію Німеччини танки в Румунію, що є найкоротшим шляхом. Натомість техніку доставили через Середземне море.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив, що конфронтація між НАТО та рф у наступні роки може бути реалістичним сценарієм.
Речник російського диктатора володмиира путіна дмитро пєсков заявив, у відповідь на попередження Пісторіуса, що росія "може вживати заходів для забезпечення безпеки".