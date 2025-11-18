В случае полномасштабного российского вторжения переброска войск Организации Североатлантического договора (НАТО) на восточный фланг может занять 45 дней. В то же время Евросоюз ставит целью сократить этот промежуток времени до трех-пяти дней, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Как говорится в материале, проблема заключается в разных стандартах ширины железнодорожных путей, а также сложной бюрократии стран Европы. Это существенно усложняет переброску войск по территории Европы и требует немедленной модернизации инфраструктуры, в частности военной логистики.

В частности, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Франция не смогла доставить через территорию Германии танки в Румынию, что является кратчайшим путем. Вместо этого технику доставили через Средиземное море.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что конфронтация между НАТО и РФ в последующие годы может быть реалистичным сценарием.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, в ответ на предупреждение Писториуса, что россия "может принимать меры для обеспечения безопасности".