Переброска войск НАТО на восточный фланг в случае нападения рф может занять 45 дней - Financial Times

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Переброска войск НАТО на восточный фланг в случае полномасштабного вторжения рф может занять 45 дней, тогда как ЕС стремится сократить этот срок до 3-5 дней. Проблема заключается в разных стандартах ширины железнодорожных путей и бюрократии, что затрудняет перемещение войск по Европе.

Переброска войск НАТО на восточный фланг в случае нападения рф может занять 45 дней - Financial Times

В случае полномасштабного российского вторжения переброска войск Организации Североатлантического договора (НАТО) на восточный фланг может занять 45 дней. В то же время Евросоюз ставит целью сократить этот промежуток времени до трех-пяти дней, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Как говорится в материале, проблема заключается в разных стандартах ширины железнодорожных путей, а также сложной бюрократии стран Европы. Это существенно усложняет переброску войск по территории Европы и требует немедленной модернизации инфраструктуры, в частности военной логистики.

В частности, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Франция не смогла доставить через территорию Германии танки в Румынию, что является кратчайшим путем. Вместо этого технику доставили через Средиземное море.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что конфронтация между НАТО и РФ в последующие годы может быть реалистичным сценарием.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, в ответ на предупреждение Писториуса, что россия "может принимать меры для обеспечения безопасности".

