Зеленский обсудил с президентом Финляндии последствия российских ударов и потенциал защиты

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Обсудили варианты дальнейших встреч и переговоров, а также последствия российских ударов и украинский потенциал защиты и восстановления, передает УНН.

Говорил с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Как всегда основательно о дипломатической ситуации – все имеющиеся возможности в переговорах, также об общих политических обстоятельствах между Европой и Америкой

По словам Президента Украины, "очень важно, чтобы мы не теряли общего и вместе работали для результатов, которые нужны не просто кому-то одному, а всем нам в Евроатлантике".

Лидеры также обсудили варианты дальнейших встреч и переговоров.

Проинформировал Алекса о последствиях российских ударов и нашем потенциале защиты и восстановления. Спасибо за всю поддержку!