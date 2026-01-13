Зеленский обсудил с президентом Финляндии последствия российских ударов и потенциал защиты
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили дипломатическую ситуацию, последствия российских ударов и украинский потенциал защиты и восстановления.
Говорил с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Как всегда основательно о дипломатической ситуации – все имеющиеся возможности в переговорах, также об общих политических обстоятельствах между Европой и Америкой
По словам Президента Украины, "очень важно, чтобы мы не теряли общего и вместе работали для результатов, которые нужны не просто кому-то одному, а всем нам в Евроатлантике".
Лидеры также обсудили варианты дальнейших встреч и переговоров.
Проинформировал Алекса о последствиях российских ударов и нашем потенциале защиты и восстановления. Спасибо за всю поддержку!
