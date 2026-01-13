$43.260.18
Зеленский обсудил с президентом Финляндии последствия российских ударов и потенциал защиты

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили дипломатическую ситуацию, последствия российских ударов и украинский потенциал защиты и восстановления.

Зеленский обсудил с президентом Финляндии последствия российских ударов и потенциал защиты

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Обсудили варианты дальнейших встреч и переговоров, а также последствия российских ударов и украинский потенциал защиты и восстановления, передает УНН.

Говорил с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Как всегда основательно о дипломатической ситуации – все имеющиеся возможности в переговорах, также об общих политических обстоятельствах между Европой и Америкой

- сообщил Зеленский.

По словам Президента Украины, "очень важно, чтобы мы не теряли общего и вместе работали для результатов, которые нужны не просто кому-то одному, а всем нам в Евроатлантике".

Лидеры также обсудили варианты дальнейших встреч и переговоров.

Проинформировал Алекса о последствиях российских ударов и нашем потенциале защиты и восстановления. Спасибо за всю поддержку!

- резюмировал Зеленский.

Президент Финляндии Стубб: россия оккупировала менее 1% Украины за 1000 дней войны, цели войны не достигнуты22.12.25, 12:00 • 3563 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Александр Стабб
Финляндия
Европа
Владимир Зеленский
Украина