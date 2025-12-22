Президент Финляндии Стубб: россия оккупировала менее 1% Украины за 1000 дней войны, цели войны не достигнуты

$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 9572 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 23282 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 36772 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 40728 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 47390 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 41898 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 51305 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73330 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 92996 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 46156 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
87%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 17187 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 15612 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 21495 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 23815 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 21005 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 36531 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 59169 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 92996 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 130200 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 98380 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 7394 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 6334 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 23682 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 25015 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 36905 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Старлинк
Сухой Су-30

Президент Финляндии Стубб: россия оккупировала менее 1% Украины за 1000 дней войны, цели войны не достигнуты

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Александер Стубб заявил, что россия за тысячу дней полномасштабной войны оккупировала менее 1% территории Украины. Он отметил, что российская экономика находится в плохом состоянии из-за санкций, которые являются сильным ударом по стране-агрессору.

Президент Финляндии Стубб: россия оккупировала менее 1% Украины за 1000 дней войны, цели войны не достигнуты

российская федерация за тысячу дней полномасштабной войны оккупировала менее 1% территории Украины и не достигает своих целей. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью Fox News, передает УНН.

Подробности

По словам президента Финляндии, российская экономика находится не в лучшем состоянии.

У них нулевой рост, исчерпаны резервы, высокие ставки и высокая инфляция. Ситуация не улучшается

 - заявил Стубб.

Он добавил, что санкции США против российских компаний "лукойл" и "роснефть" являются одним из сильных ударов по экономике страны-агрессора.

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение по Украине ближе, чем когда-либо за последние четыре года. Речь идет о мирном плане из 20 пунктов, пакете гарантий безопасности для Украины, а также комплексной программе послевоенного восстановления страны.

В то же время иностранные СМИ сообщают, что гарантии безопасности для Украины находятся не только в руках США, но и российского диктатора владимира путина.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Фокс Ньюс
Александр Стабб
Финляндия
Соединённые Штаты
Украина