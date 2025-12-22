Президент Финляндии Стубб: россия оккупировала менее 1% Украины за 1000 дней войны, цели войны не достигнуты
Киев • УНН
Александер Стубб заявил, что россия за тысячу дней полномасштабной войны оккупировала менее 1% территории Украины. Он отметил, что российская экономика находится в плохом состоянии из-за санкций, которые являются сильным ударом по стране-агрессору.
Подробности
По словам президента Финляндии, российская экономика находится не в лучшем состоянии.
У них нулевой рост, исчерпаны резервы, высокие ставки и высокая инфляция. Ситуация не улучшается
Он добавил, что санкции США против российских компаний "лукойл" и "роснефть" являются одним из сильных ударов по экономике страны-агрессора.
Напомним
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение по Украине ближе, чем когда-либо за последние четыре года. Речь идет о мирном плане из 20 пунктов, пакете гарантий безопасности для Украины, а также комплексной программе послевоенного восстановления страны.
В то же время иностранные СМИ сообщают, что гарантии безопасности для Украины находятся не только в руках США, но и российского диктатора владимира путина.