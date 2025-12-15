Угода про припинення війни в Україні ближча, ніж будь-коли за чотири роки - Президент Фінляндії

$42.270.00
49.520.00
ukenru
21:34 • 3992 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
20:56 • 8688 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
19:10 • 10439 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 19680 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 29641 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 46830 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 72041 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 50128 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 45926 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 37633 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.8м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із ЗеленськимVideo14 грудня, 15:07 • 7642 перегляди
Мелоні закликала прийняти стратегію Трампа як сигнал до самостійної оборони14 грудня, 15:49 • 6808 перегляди
Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти 14 грудня, 16:59 • 8436 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto14 грудня, 17:06 • 14984 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo14 грудня, 17:23 • 10146 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 50345 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 61684 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 53936 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 63531 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 88023 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Стів Віткофф
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Берлін
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 3196 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 26431 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 28526 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 33236 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 67715 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Безпілотний літальний апарат
Фільм
Дипломатка

Угода про припинення війни в Україні ближча, ніж будь-коли за чотири роки - Президент Фінляндії

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода щодо України ближча, ніж будь-коли за останні чотири роки. США, Україна та європейські країни працюють над трьома ключовими документами, включаючи мирний план з 20 пунктів, гарантії безпеки та програму післявоєнної відбудови.

Угода про припинення війни в Україні ближча, ніж будь-коли за чотири роки - Президент Фінляндії

Угода про припинення війни в Україні зараз є ближчою, ніж будь-коли за останні чотири роки. Про це в інтерв’ю телеканалу Buitenhof заявив президент Фінляндії Александр Стубб, коментуючи перебіг міжнародних перемовин, передає УНН.

Деталі

Александр Стубб наголосив, що переговори перебувають на ключовій стадії. За його словами, нинішній момент є критичним для досягнення домовленостей, а дипломатичні зусилля партнерів України вийшли на практичний рівень. 

Мирна угода ближче, ніж будь-коли за ці чотири роки. Зараз критичний момент переговорів

- сказав він.

Глава фінської держави зазначив, що Сполучені Штати Америки, Україна та європейські країни одночасно працюють над трьома ключовими документами, які мають закласти основу майбутнього миру.

Він уточнив, що йдеться про мирний план із 20 пунктів, пакет гарантій безпеки для України, а також комплексну програму післявоєнної відбудови країни. 

Нагадаємо

Спеціальний посланник президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією в Берліні та підтвердив, що у понеділок, 15 грудня відбудеться повторна зустріч. 

Мерц проведе особисту зустріч із Зеленським: обміняються думками про мирні переговори14.12.25, 23:21 • 754 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Стів Віткофф
Александр Стубб
Фінляндія
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін