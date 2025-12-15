Угода про припинення війни в Україні ближча, ніж будь-коли за чотири роки - Президент Фінляндії
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода щодо України ближча, ніж будь-коли за останні чотири роки. США, Україна та європейські країни працюють над трьома ключовими документами, включаючи мирний план з 20 пунктів, гарантії безпеки та програму післявоєнної відбудови.
Угода про припинення війни в Україні зараз є ближчою, ніж будь-коли за останні чотири роки. Про це в інтерв’ю телеканалу Buitenhof заявив президент Фінляндії Александр Стубб, коментуючи перебіг міжнародних перемовин, передає УНН.
Деталі
Александр Стубб наголосив, що переговори перебувають на ключовій стадії. За його словами, нинішній момент є критичним для досягнення домовленостей, а дипломатичні зусилля партнерів України вийшли на практичний рівень.
Мирна угода ближче, ніж будь-коли за ці чотири роки. Зараз критичний момент переговорів
Глава фінської держави зазначив, що Сполучені Штати Америки, Україна та європейські країни одночасно працюють над трьома ключовими документами, які мають закласти основу майбутнього миру.
Він уточнив, що йдеться про мирний план із 20 пунктів, пакет гарантій безпеки для України, а також комплексну програму післявоєнної відбудови країни.
Нагадаємо
Спеціальний посланник президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією в Берліні та підтвердив, що у понеділок, 15 грудня відбудеться повторна зустріч.
