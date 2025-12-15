$42.270.00
21:34 • 1682 перегляди
Справа Скороход: за нардепку внесли заставу "треті особи"
20:56 • 3068 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
19:10 • 7198 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 17880 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 28192 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 46085 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 71240 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 49819 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 45543 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 37276 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Мерц проведе особисту зустріч із Зеленським: обміняються думками про мирні переговори

Київ • УНН

 • 62 перегляди

15 грудня у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять економічні питання та хід мирного процесу, після чого до обговорень долучаться лідери ЄС і НАТО.

Мерц проведе особисту зустріч із Зеленським: обміняються думками про мирні переговори

У понеділок, 15 грудня, у Берліні відбудеться зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів планується обговорити економічні питання та хід мирного процесу. Про це заявив прес-секретар уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє УНН з посиланням на APA.  

У понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме Володимира Зеленського для проведення німецько-українських економічних переговорів та обміну думками щодо перебігу мирних переговорів по Україні

- повідомив Корнеліус.

За його словами, після цієї зустрічі до обговорень долучаться кілька лідерів ЄС і НАТО.

"Цього вечора до обговорень долучаться численні глави європейських держав і урядів, а також лідери ЄС і НАТО", - додав прес-секретар німецького уряду.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США. 

Переговори щодо можливого припинення вогню між Україною та росією, розпочаті в Берліні за участю Зеленського та представників адміністрації Трампа, продовжаться у понеділок. Конкретні пропозиції поки невідомі, росія ставиться до переговорів з підозрою.

"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні14.12.25, 21:56 • 3056 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Берлін