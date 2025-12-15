Мерц проведе особисту зустріч із Зеленським: обміняються думками про мирні переговори
Київ • УНН
15 грудня у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять економічні питання та хід мирного процесу, після чого до обговорень долучаться лідери ЄС і НАТО.
У понеділок, 15 грудня, у Берліні відбудеться зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів планується обговорити економічні питання та хід мирного процесу. Про це заявив прес-секретар уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє УНН з посиланням на APA.
У понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме Володимира Зеленського для проведення німецько-українських економічних переговорів та обміну думками щодо перебігу мирних переговорів по Україні
За його словами, після цієї зустрічі до обговорень долучаться кілька лідерів ЄС і НАТО.
"Цього вечора до обговорень долучаться численні глави європейських держав і урядів, а також лідери ЄС і НАТО", - додав прес-секретар німецького уряду.
Нагадаємо
У неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США.
Переговори щодо можливого припинення вогню між Україною та росією, розпочаті в Берліні за участю Зеленського та представників адміністрації Трампа, продовжаться у понеділок. Конкретні пропозиції поки невідомі, росія ставиться до переговорів з підозрою.
