Мерц проведет личную встречу с Зеленским: обменяются мнениями о мирных переговорах
Киев • УНН
15 декабря в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят экономические вопросы и ход мирного процесса, после чего к обсуждениям присоединятся лидеры ЕС и НАТО.
В понедельник, 15 декабря, в Берлине состоится встреча канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров планируется обсудить экономические вопросы и ход мирного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает УНН со ссылкой на APA.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц примет Владимира Зеленского для проведения германо-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о ходе мирных переговоров по Украине
По его словам, после этой встречи к обсуждениям присоединятся несколько лидеров ЕС и НАТО.
"В этот вечер к обсуждениям присоединятся многочисленные главы европейских государств и правительств, а также лидеры ЕС и НАТО", - добавил пресс-секретарь немецкого правительства.
Напомним
В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США.
Переговоры о возможном прекращении огня между Украиной и Россией, начатые в Берлине с участием Зеленского и представителей администрации Трампа, продолжатся в понедельник. Конкретные предложения пока неизвестны, Россия относится к переговорам с подозрением.
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине14.12.25, 21:56 • 4280 просмотров