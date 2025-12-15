$42.270.00
21:34
Дело Скороход: за нардепа внесли залог "третьи лица"
20:56
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
19:10
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Мерц проведет личную встречу с Зеленским: обменяются мнениями о мирных переговорах

Киев • УНН

 • 210 просмотра

15 декабря в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят экономические вопросы и ход мирного процесса, после чего к обсуждениям присоединятся лидеры ЕС и НАТО.

Мерц проведет личную встречу с Зеленским: обменяются мнениями о мирных переговорах

В понедельник, 15 декабря, в Берлине состоится встреча канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров планируется обсудить экономические вопросы и ход мирного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает УНН со ссылкой на APA.  

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц примет Владимира Зеленского для проведения германо-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о ходе мирных переговоров по Украине

- сообщил Корнелиус.

По его словам, после этой встречи к обсуждениям присоединятся несколько лидеров ЕС и НАТО.

"В этот вечер к обсуждениям присоединятся многочисленные главы европейских государств и правительств, а также лидеры ЕС и НАТО", - добавил пресс-секретарь немецкого правительства.

Напомним

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США. 

Переговоры о возможном прекращении огня между Украиной и Россией, начатые в Берлине с участием Зеленского и представителей администрации Трампа, продолжатся в понедельник. Конкретные предложения пока неизвестны, Россия относится к переговорам с подозрением.

Вита Зеленецкая

