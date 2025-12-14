Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Переговори щодо можливого припинення вогню між Україною та росією, розпочаті в Берліні за участю Зеленського та представників адміністрації Трампа, продовжаться у понеділок. Конкретні пропозиції поки невідомі, Росія ставиться до переговорів з підозрою.
Зусилля щодо посередництва у можливому припиненні вогню між Україною та росією, які розпочалися у Берліні за участю Президента України Володимира Зеленського та представників американської адміністрації Дональда Трампа, продовжаться у понеділок. Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt, пише УНН.
Деталі
Переговори тривають вже кілька годин, але їхні конкретні пропозиції поки що невідомі.
Зазначається, що уряд США, очевидно, попередньо визнав перспективи успіху, оскільки направив свою делегацію до Німеччини лише за умови наявності такої перспективи.
росія ставиться до переговорів із підозрою. юрій ушаков, радник глави кремля володимира путіна, заявив російському державному телебаченню, що внесок європейців та України в мирний план Президента США Дональда Трампа "навряд чи буде конструктивним".
