Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
14 грудня, 12:56
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
14 грудня, 10:14
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден "тіньового флоту" рф - Зеленський
13 грудня, 15:01
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці
13 грудня, 13:58
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
13 грудня, 11:00
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ

Київ • УНН

Переговори щодо можливого припинення вогню між Україною та росією, розпочаті в Берліні за участю Зеленського та представників адміністрації Трампа, продовжаться у понеділок. Конкретні пропозиції поки невідомі, Росія ставиться до переговорів з підозрою.

Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ

Зусилля щодо посередництва у можливому припиненні вогню між Україною та росією, які розпочалися у Берліні за участю Президента України Володимира Зеленського та представників американської адміністрації Дональда Трампа, продовжаться у понеділок. Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt, пише УНН

Деталі

Переговори тривають вже кілька годин, але їхні конкретні пропозиції поки що невідомі.

Зазначається, що уряд США, очевидно, попередньо визнав перспективи успіху, оскільки направив свою делегацію до Німеччини лише за умови наявності такої перспективи.

росія ставиться до переговорів із підозрою. юрій ушаков, радник глави кремля володимира путіна, заявив російському державному телебаченню, що внесок європейців та України в мирний план Президента США Дональда Трампа "навряд чи буде конструктивним".

Степан Гафтко

