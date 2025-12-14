Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Киев • УНН
Переговоры о возможном прекращении огня между Украиной и Россией, начатые в Берлине с участием Зеленского и представителей администрации Трампа, продолжатся в понедельник. Конкретные предложения пока неизвестны, Россия относится к переговорам с подозрением.
Усилия по посредничеству в возможном прекращении огня между Украиной и Россией, которые начались в Берлине с участием Президента Украины Владимира Зеленского и представителей американской администрации Дональда Трампа, продолжатся в понедельник. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt, пишет УНН.
Детали
Переговоры продолжаются уже несколько часов, но их конкретные предложения пока неизвестны.
Отмечается, что правительство США, очевидно, предварительно признало перспективы успеха, поскольку направило свою делегацию в Германию только при условии наличия такой перспективы.
Россия относится к переговорам с подозрением. Юрий Ушаков, советник главы Кремля Владимира Путина, заявил российскому государственному телевидению, что вклад европейцев и Украины в мирный план Президента США Дональда Трампа "вряд ли будет конструктивным".
Зеленский в Берлине начал встречу с посланником президента США Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером14.12.25, 17:32 • 3012 просмотров