Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
14 декабря, 12:56 • 12487 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
14 декабря, 10:14 • 22250 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 41405 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 66754 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 47266 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 43332 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 35552 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20663 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
13 декабря, 11:00 • 19437 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Переговоры о возможном прекращении огня между Украиной и Россией, начатые в Берлине с участием Зеленского и представителей администрации Трампа, продолжатся в понедельник. Конкретные предложения пока неизвестны, Россия относится к переговорам с подозрением.

Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ

Усилия по посредничеству в возможном прекращении огня между Украиной и Россией, которые начались в Берлине с участием Президента Украины Владимира Зеленского и представителей американской администрации Дональда Трампа, продолжатся в понедельник. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt, пишет УНН

Детали

Переговоры продолжаются уже несколько часов, но их конкретные предложения пока неизвестны.

Отмечается, что правительство США, очевидно, предварительно признало перспективы успеха, поскольку направило свою делегацию в Германию только при условии наличия такой перспективы.

Россия относится к переговорам с подозрением. Юрий Ушаков, советник главы Кремля Владимира Путина, заявил российскому государственному телевидению, что вклад европейцев и Украины в мирный план Президента США Дональда Трампа "вряд ли будет конструктивным".

Зеленский в Берлине начал встречу с посланником президента США Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером14.12.25, 17:32 • 3012 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
Берлин