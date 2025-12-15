Соглашение о прекращении войны в Украине ближе, чем когда-либо за четыре года - Президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение по Украине ближе, чем когда-либо за последние четыре года. США, Украина и европейские страны работают над тремя ключевыми документами, включая мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности и программу послевоенного восстановления.

Соглашение о прекращении войны в Украине сейчас ближе, чем когда-либо за последние четыре года. Об этом в интервью телеканалу Buitenhof заявил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя ход международных переговоров, передает УНН. Подробности Александр Стубб подчеркнул, что переговоры находятся на ключевой стадии. По его словам, нынешний момент является критическим для достижения договоренностей, а дипломатические усилия партнеров Украины вышли на практический уровень. Мирное соглашение ближе, чем когда-либо за эти четыре года. Сейчас критический момент переговоров - сказал он. Глава финского государства отметил, что Соединенные Штаты Америки, Украина и европейские страны одновременно работают над тремя ключевыми документами, которые должны заложить основу будущего мира. Он уточнил, что речь идет о мирном плане из 20 пунктов, пакете гарантий безопасности для Украины, а также комплексной программе послевоенного восстановления страны. Напомним Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что в понедельник, 15 декабря состоится повторная встреча.