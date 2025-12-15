$42.270.00
21:34 • 4632 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
20:56 • 10110 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
19:10 • 10942 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 20147 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 29992 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 46998 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 72243 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 50197 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 46010 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 37686 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Соглашение о прекращении войны в Украине ближе, чем когда-либо за четыре года - Президент Финляндии

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение по Украине ближе, чем когда-либо за последние четыре года. США, Украина и европейские страны работают над тремя ключевыми документами, включая мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности и программу послевоенного восстановления.

Соглашение о прекращении войны в Украине ближе, чем когда-либо за четыре года - Президент Финляндии

Соглашение о прекращении войны в Украине сейчас ближе, чем когда-либо за последние четыре года. Об этом в интервью телеканалу Buitenhof заявил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя ход международных переговоров, передает УНН.

Подробности

Александр Стубб подчеркнул, что переговоры находятся на ключевой стадии. По его словам, нынешний момент является критическим для достижения договоренностей, а дипломатические усилия партнеров Украины вышли на практический уровень. 

Мирное соглашение ближе, чем когда-либо за эти четыре года. Сейчас критический момент переговоров

- сказал он.

Глава финского государства отметил, что Соединенные Штаты Америки, Украина и европейские страны одновременно работают над тремя ключевыми документами, которые должны заложить основу будущего мира.

Он уточнил, что речь идет о мирном плане из 20 пунктов, пакете гарантий безопасности для Украины, а также комплексной программе послевоенного восстановления страны. 

Напомним

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что в понедельник, 15 декабря состоится повторная встреча. 

Мерц проведет личную встречу с Зеленским: обменяются мнениями о мирных переговорах14.12.25, 23:21 • 900 просмотров

Вита Зеленецкая

