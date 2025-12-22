$42.250.09
07:25
Президент Фінляндії Стубб: росія окупувала менше ніж 1% України за 1000 днів війни, цілі війни не досягнуті

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Александер Стубб заявив, що росія за тисячу днів повномасштабної війни окупувала менше 1% території України. Він зазначив, що російська економіка перебуває в поганому стані через санкції, які є сильним ударом по країні-агресору.

Президент Фінляндії Стубб: росія окупувала менше ніж 1% України за 1000 днів війни, цілі війни не досягнуті

російська федерація за тисячу днів повномасштабної війни окупувала менше ніж 1% території України і не досягає своїх цілей. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

За словами президента Фінляндії, російська економіка знаходиться не в найкращому стані.

У них нульове зростання, вичерпані резерви, високі ставки та висока інфляція. Ситуація не покращується

 - заявив Стубб.

Він додав, що санкції США проти російських компаній "лукойл" і "роснєфть" є одним з сильних ударів по економіці країни-агресора.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода щодо України ближча, ніж будь-коли за останні чотири роки. Йдеться про мирний план із 20 пунктів, пакет гарантій безпеки для України, а також комплексну програму післявоєнної відбудови країни.

Водночас іноземні ЗМІ повідомляють, що безпекові гарантії для України перебувають не лише в руках США, а й російського диктатора володимира путіна.

Євген Устименко

