Президент Фінляндії Стубб: росія окупувала менше ніж 1% України за 1000 днів війни, цілі війни не досягнуті
Київ • УНН
Александер Стубб заявив, що росія за тисячу днів повномасштабної війни окупувала менше 1% території України. Він зазначив, що російська економіка перебуває в поганому стані через санкції, які є сильним ударом по країні-агресору.
російська федерація за тисячу днів повномасштабної війни окупувала менше ніж 1% території України і не досягає своїх цілей. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю Fox News, передає УНН.
Деталі
За словами президента Фінляндії, російська економіка знаходиться не в найкращому стані.
У них нульове зростання, вичерпані резерви, високі ставки та висока інфляція. Ситуація не покращується
Він додав, що санкції США проти російських компаній "лукойл" і "роснєфть" є одним з сильних ударів по економіці країни-агресора.
Нагадаємо
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода щодо України ближча, ніж будь-коли за останні чотири роки. Йдеться про мирний план із 20 пунктів, пакет гарантій безпеки для України, а також комплексну програму післявоєнної відбудови країни.
Водночас іноземні ЗМІ повідомляють, що безпекові гарантії для України перебувають не лише в руках США, а й російського диктатора володимира путіна.