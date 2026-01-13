Зеленський обговорив з президентом Фінляндії наслідки російських ударів та потенціал захисту

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Обговорили варіанти подальших зустрічей і перемовин, а також наслідки російських ударів та український потенціал захисту й відновлення, передає УНН.

Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як завжди ґрунтовно про дипломатичну ситуацію – всі наявні можливості в перемовинах, також про загальні політичні обставини між Європою та Америкою

За словами Президента України, "дуже важливо, щоб ми не втрачали спільного та разом працювали для результатів, які потрібні не просто комусь одному, а всім нам у Євроатлантиці".

Лідери також обговорили варіанти подальших зустрічей і перемовин.

Поінформував Алекса про наслідки російських ударів та наш потенціал захисту й відновлення. Дякую за всю підтримку!