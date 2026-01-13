$43.260.18
Ексклюзив
14:15 • 5508 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 10408 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 16957 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 17294 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 21951 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 31369 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48257 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35846 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34005 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60502 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Зеленський обговорив з президентом Фінляндії наслідки російських ударів та потенціал захисту

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили дипломатичну ситуацію, наслідки російських ударів та український потенціал захисту й відновлення.

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії наслідки російських ударів та потенціал захисту

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Обговорили варіанти подальших зустрічей і перемовин, а також наслідки російських ударів та український потенціал захисту й відновлення, передає УНН.

Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як завжди ґрунтовно про дипломатичну ситуацію – всі наявні можливості в перемовинах, також про загальні політичні обставини між Європою та Америкою 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента України, "дуже важливо, щоб ми не втрачали спільного та разом працювали для результатів, які потрібні не просто комусь одному, а всім нам у Євроатлантиці".

Лідери також обговорили варіанти подальших зустрічей і перемовин.

Поінформував Алекса про наслідки російських ударів та наш потенціал захисту й відновлення. Дякую за всю підтримку! 

- резюмував Зеленський.

