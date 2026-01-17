$43.180.08
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 10393 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 13446 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 24938 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 35731 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 32778 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 45593 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27504 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42393 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35317 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Из Эстонии выдворили россиянина из-за угрозы нацбезопасности

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Эстония выдворила гражданина россии Давида Арутюняна из-за угрозы нацбезопасности. Он распространял российскую пропаганду и был военнослужащим ВС рф в резерве.

Из Эстонии выдворили россиянина из-за угрозы нацбезопасности

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) выдворила гражданина России Давида Арутюняна, который представлял угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

КаПо совместно с полицией из соображений безопасности выслали из Эстонии гражданина России и военнослужащего Арутюняна и ввели для него запрет на въезд в страны Шенгена

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Арутюнян, имевший долгосрочный вид на жительство в Эстонии, распространял российские пропагандистские исторические нарративы. На своей странице в соцсети Facebook он также передавал приветствия сослуживцам из Росгвардии, прославляя российские военные подразделения как "миротворцев".

"Арутюнян по собственному желанию поступил на службу в российскую армию и является военнослужащим Вооруженных сил России в резерве. Он отождествляет себя с подразделением армии государства-агрессора и убежден, что Россия проводит в Украине "специальную военную операцию"", - подчеркнули в КаПо. 

Департамент полиции и пограничной охраны ранее уже наказывал Арутюняна за демонстрацию российской военной формы и распространение символики, связанной с военными преступлениями.

Эстония запретила въезд 261 российскому боевику за участие в войне против Украины

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Эстония
Украина