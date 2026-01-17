Из Эстонии выдворили россиянина из-за угрозы нацбезопасности
Киев • УНН
Эстония выдворила гражданина россии Давида Арутюняна из-за угрозы нацбезопасности. Он распространял российскую пропаганду и был военнослужащим ВС рф в резерве.
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) выдворила гражданина России Давида Арутюняна, который представлял угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
КаПо совместно с полицией из соображений безопасности выслали из Эстонии гражданина России и военнослужащего Арутюняна и ввели для него запрет на въезд в страны Шенгена
Отмечается, что Арутюнян, имевший долгосрочный вид на жительство в Эстонии, распространял российские пропагандистские исторические нарративы. На своей странице в соцсети Facebook он также передавал приветствия сослуживцам из Росгвардии, прославляя российские военные подразделения как "миротворцев".
"Арутюнян по собственному желанию поступил на службу в российскую армию и является военнослужащим Вооруженных сил России в резерве. Он отождествляет себя с подразделением армии государства-агрессора и убежден, что Россия проводит в Украине "специальную военную операцию"", - подчеркнули в КаПо.
Департамент полиции и пограничной охраны ранее уже наказывал Арутюняна за демонстрацию российской военной формы и распространение символики, связанной с военными преступлениями.
