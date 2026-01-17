З Естонії видворили росіянина через загрозу нацбезпеці

$43.180.08
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 10171 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 13275 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 24743 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 35523 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 32685 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 45399 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27478 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42348 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35298 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут17 січня, 06:41 • 14924 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17 січня, 06:59 • 14354 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 15935 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 14519 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo12:09 • 11167 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 14600 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 45398 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 26450 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 58081 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 88573 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Чернігівська область
Сумська область
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 16010 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 15399 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 13996 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 13716 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 25326 перегляди
Техніка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетний комплекс "Панцир"

З Естонії видворили росіянина через загрозу нацбезпеці

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Естонія видворила громадянина росії давида арутюняна через загрозу нацбезпеці. Він поширював російську пропаганду та був військовослужбовцем ЗС рф в резерві.

З Естонії видворили росіянина через загрозу нацбезпеці

Поліція безпеки Естонії (КаПо) видворила громадянина росії Давида Арутюняна, який становив загрозу національній безпеці. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

КаПо разом із поліцією з міркувань безпеки вислали з Естонії громадянина Росії та військовослужбовця Арутюняна і ввели для нього заборону на в'їзд до країн Шенгену

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Арутюнян, який мав довгостроковий дозвіл на проживання в Естонії, поширював російські пропагандистські історичні наративи. На своїй сторінці у соцмережі Facebook він також переказував привітання товаришам по службі з Росгвардії, прославляючи російські військові підрозділи як "миротворців".

"Арутюнян за власним бажанням вступив на службу до російської армії і є військовослужбовцем Збройних сил Росії в резерві. Він ототожнює себе з підрозділом армії держави-агресорки і переконаний, що Росія проводить в Україні "спеціальну військову операцію"", - наголосили в КаПо. 

Департамент поліції та прикордонної охорони раніше вже карав Арутюняна за демонстрацію російської військової форми та поширення символіки, пов'язаної з воєнними злочинами.

Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику за участь у війні проти України12.01.26, 12:38 • 4210 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Естонія
Україна