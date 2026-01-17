З Естонії видворили росіянина через загрозу нацбезпеці

Поліція безпеки Естонії (КаПо) видворила громадянина росії Давида Арутюняна, який становив загрозу національній безпеці. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

КаПо разом із поліцією з міркувань безпеки вислали з Естонії громадянина Росії та військовослужбовця Арутюняна і ввели для нього заборону на в'їзд до країн Шенгену - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Арутюнян, який мав довгостроковий дозвіл на проживання в Естонії, поширював російські пропагандистські історичні наративи. На своїй сторінці у соцмережі Facebook він також переказував привітання товаришам по службі з Росгвардії, прославляючи російські військові підрозділи як "миротворців".

"Арутюнян за власним бажанням вступив на службу до російської армії і є військовослужбовцем Збройних сил Росії в резерві. Він ототожнює себе з підрозділом армії держави-агресорки і переконаний, що Росія проводить в Україні "спеціальну військову операцію"", - наголосили в КаПо.

Департамент поліції та прикордонної охорони раніше вже карав Арутюняна за демонстрацію російської військової форми та поширення символіки, пов'язаної з воєнними злочинами.

