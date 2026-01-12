Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику за участь у війні проти України

Естонія ввела заборону на в’їзд для 261 особи, що брала участь у війні проти України на боці росії. Про це повідомив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна в соцмережі Х, пише УНН.

Естонія ввела заборону на в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь в агресивній війні проти України - і це лише початок. Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні - наголосив глава естонського зовнішньополітичного відомства.

За словами Цахкни, Естонія продовжить працювати над тим, "щоб двері залишалися зачиненими для колишніх російських комбатантів".

Він також закликав інші країни зробити аналогічні кроки.

Нагадаємо

У грудні міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила про заборону в'їзду 14 громадянам рф. Це рішення прийнято напередодні етапу Кубка світу з санного спорту в Сігулді, до якого Міжнародна федерація дозволила долучитися "нейтральним спортсменам" з рф.

Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ