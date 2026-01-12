$43.080.09
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 13583 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 13001 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 17836 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 28555 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 36509 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 32938 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 31428 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 59418 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 39108 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику за участь у війні проти України

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику, які воювали проти України. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що це лише початок, і закликав інші країни наслідувати цей приклад.

Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику за участь у війні проти України

Естонія ввела заборону на в’їзд для 261 особи, що брала участь у війні проти України на боці росії. Про це повідомив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна в соцмережі Х, пише УНН.

Естонія ввела заборону на в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь в агресивній війні проти України - і це лише початок. Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні

- наголосив глава естонського зовнішньополітичного відомства.

За словами Цахкни, Естонія продовжить працювати над тим, "щоб двері залишалися зачиненими для колишніх російських комбатантів".

Він також закликав інші країни зробити аналогічні кроки.

Нагадаємо

У грудні міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила про заборону в'їзду 14 громадянам рф. Це рішення прийнято напередодні етапу Кубка світу з санного спорту в Сігулді, до якого Міжнародна федерація дозволила долучитися "нейтральним спортсменам" з рф.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Естонія
Україна