Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику за участь у війні проти України
Київ • УНН
Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику, які воювали проти України. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що це лише початок, і закликав інші країни наслідувати цей приклад.
Естонія ввела заборону на в’їзд для 261 особи, що брала участь у війні проти України на боці росії. Про це повідомив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна в соцмережі Х, пише УНН.
Естонія ввела заборону на в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь в агресивній війні проти України - і це лише початок. Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні
За словами Цахкни, Естонія продовжить працювати над тим, "щоб двері залишалися зачиненими для колишніх російських комбатантів".
Він також закликав інші країни зробити аналогічні кроки.
Нагадаємо
У грудні міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила про заборону в'їзду 14 громадянам рф. Це рішення прийнято напередодні етапу Кубка світу з санного спорту в Сігулді, до якого Міжнародна федерація дозволила долучитися "нейтральним спортсменам" з рф.
