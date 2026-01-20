$43.180.08
19:42 • 48 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 4598 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 16666 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 17194 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 28935 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 20926 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27127 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24607 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24599 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21712 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Нидерланды выделяют Украине дополнительные 23 млн евро на поддержку энергетики

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Нидерланды предоставят Украине дополнительные 23 млн евро для энергетического сектора. Средства пойдут на закупку газа, ремонт электростанций и оборудования.

Нидерланды выделяют Украине дополнительные 23 млн евро на поддержку энергетики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о решении Нидерландов предоставить дополнительный пакет помощи энергетическому сектору в размере 23 млн евро. Об этом глава Правительства заявила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Выделенные средства будут направлены на закупку природного газа и проведение неотложных ремонтных работ на украинских электростанциях. Также финансирование предусматривает поставку критически важного оборудования от нидерландских производителей, в частности промышленных генераторов и кабельной продукции.

Благодарю Нидерланды за объявление дополнительной помощи в €23 млн на поддержку энергетического сектора Украины

- заявила Свириденко.

С учетом этого взноса, общая сумма поддержки энергетической отрасли Украины со стороны Нидерландов в 2026 году составит 133 млн евро. 

Правительство на этой неделе должно принять решение о дополнительных ежемесячных выплатах энергетикам - Зеленский19.01.26, 21:20 • 2844 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Нидерланды
Украина