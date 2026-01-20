Нидерланды выделяют Украине дополнительные 23 млн евро на поддержку энергетики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о решении Нидерландов предоставить дополнительный пакет помощи энергетическому сектору в размере 23 млн евро. Об этом глава Правительства заявила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Выделенные средства будут направлены на закупку природного газа и проведение неотложных ремонтных работ на украинских электростанциях. Также финансирование предусматривает поставку критически важного оборудования от нидерландских производителей, в частности промышленных генераторов и кабельной продукции.

Благодарю Нидерланды за объявление дополнительной помощи в €23 млн на поддержку энергетического сектора Украины - заявила Свириденко.

С учетом этого взноса, общая сумма поддержки энергетической отрасли Украины со стороны Нидерландов в 2026 году составит 133 млн евро.

