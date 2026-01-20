Нідерланди виділяють Україні додаткові 23 млн євро на підтримку енергетики

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про рішення Нідерландів надати додатковий пакет допомоги енергетичному сектору в розмірі 23 млн євро. Про це очільниця Уряду заявила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу та проведення невідкладних ремонтних робіт на українських електростанціях. Також фінансування передбачає постачання критично важливого обладнання від нідерландських виробників, зокрема промислових генераторів та кабельної продукції.

Дякую Нідерландам за оголошення додаткової допомоги у €23 млн на підтримку енергетичного сектору України - заявила Свириденко.

З урахуванням цього внеску, загальна сума підтримки енергетичної галузі України з боку Нідерландів у 2026 році складе 133 млн євро.

