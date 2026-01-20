Нідерланди виділяють Україні додаткові 23 млн євро на підтримку енергетики

$43.180.08
15:45 • 11763 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 14073 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 24328 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 18724 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 26030 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 23936 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24046 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21537 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17973 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 38018 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 14859 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 26849 перегляди
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і теплоPhotoVideo13:02 • 5390 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 8238 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 10219 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 970 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16 • 2356 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 2706 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 10228 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 8258 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Нідерланди виділяють Україні додаткові 23 млн євро на підтримку енергетики

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Нідерланди нададуть Україні додаткові 23 млн євро для енергетичного сектору. Кошти підуть на закупівлю газу, ремонт електростанцій та обладнання.

Нідерланди виділяють Україні додаткові 23 млн євро на підтримку енергетики

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про рішення Нідерландів надати додатковий пакет допомоги енергетичному сектору в розмірі 23 млн євро. Про це очільниця Уряду заявила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу та проведення невідкладних ремонтних робіт на українських електростанціях. Також фінансування передбачає постачання критично важливого обладнання від нідерландських виробників, зокрема промислових генераторів та кабельної продукції.

Дякую Нідерландам за оголошення додаткової допомоги у €23 млн на підтримку енергетичного сектору України

- заявила Свириденко.

З урахуванням цього внеску, загальна сума підтримки енергетичної галузі України з боку Нідерландів у 2026 році складе 133 млн євро. 

Уряд цього тижня має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський19.01.26, 21:20 • 2836 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Нідерланди
Україна