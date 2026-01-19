Уряд цього тижня має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Кабінет міністрів на цьому тижні має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам за кожен місяць роботи в умовах надзвичайної ситуації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Домовилися з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, щоб уряд на цьому тижні зробив необхідні рішення для енергетиків. Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації – за кожен місяць – для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій – у ремонтних бригадах - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила стан інфраструктури та визначила кроки для стабільної роботи соціальної сфери. Це стосується медичних закладів, шкіл, соціальних установ та мобільних кухонь.

Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст