Уряд цього тижня має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський
Київ • УНН
Кабінет міністрів планує затвердити щомісячні доплати енергетикам, які працюють на місцях аварій. Це стосується ремонтних бригад, що ліквідують наслідки ударів.
Кабінет міністрів на цьому тижні має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам за кожен місяць роботи в умовах надзвичайної ситуації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Домовилися з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, щоб уряд на цьому тижні зробив необхідні рішення для енергетиків. Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації – за кожен місяць – для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій – у ремонтних бригадах
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила стан інфраструктури та визначила кроки для стабільної роботи соціальної сфери. Це стосується медичних закладів, шкіл, соціальних установ та мобільних кухонь.
