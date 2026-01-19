Уряд цього тижня має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 1810 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 6716 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 11498 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 13990 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 15788 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 18653 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14954 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 33644 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33169 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18174 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 26402 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра19 січня, 11:20 • 19476 перегляди
Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ19 січня, 13:12 • 5756 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 10849 перегляди
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружиниPhoto15:48 • 7444 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 18660 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 33650 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 33175 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 50242 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 72025 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Китай
Данія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 10869 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 28973 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 25034 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 30443 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 42678 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Шахед-136

Уряд цього тижня має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Кабінет міністрів планує затвердити щомісячні доплати енергетикам, які працюють на місцях аварій. Це стосується ремонтних бригад, що ліквідують наслідки ударів.

Уряд цього тижня має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Кабінет міністрів на цьому тижні має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам за кожен місяць роботи в умовах надзвичайної ситуації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Домовилися з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, щоб уряд на цьому тижні зробив необхідні рішення для енергетиків. Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації – за кожен місяць – для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій – у ремонтних бригадах

- сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила стан інфраструктури та визначила кроки для стабільної роботи соціальної сфери. Це стосується медичних закладів, шкіл, соціальних установ та мобільних кухонь.

Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст15.01.26, 15:18 • 43165 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна