18:36 • 242 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 4002 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 10168 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 12683 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 14784 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 17570 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14706 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 32736 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 32427 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18097 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
В уряді обговорили стан інфраструктури та кроки для стабільної роботи закладів: озвучені рішення

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила стан інфраструктури та визначила кроки для стабільної роботи соціальної сфери. Це стосується медичних закладів, шкіл, соціальних установ та мобільних кухонь.

В уряді обговорили стан інфраструктури та кроки для стабільної роботи закладів: озвучені рішення

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила разом з профільними міністрами поточний стан інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис голови уряду в Telegram.

Деталі

Також було визначено конкретні кроки, які вже реалізовуються для стабільної роботи соціальної сфери. Це стосується роботи медичних закладів, шкіл, соціальних закладів і мобільних кухонь.

Медичні заклади

МОЗ разом з ОВА забезпечують безперебійну та автономну роботу лікарень. Усі вони мають альтернативні джерела живлення, передусім генератори. Держава додатково надає резерви генераторів і пального там, де це потрібно найбільше. Окремо тримаємо на контролі забезпечення ліками. Лікарні та аптеки мають необхідні запаси медикаментів, а контроль за цінами на лікарські засоби посилено

- зазначила Свириденко.

Освіта

Через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого, зазначила прем’єр-міністр.

Доручила МОН забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження заробітної плати педагогічним працівникам на період вимушених канікул. Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, повинні працювати спеціальні класи з резервним живленням. Уже зараз в Києві відкрито 284 такі класи - там тепло, є світло і можливість безпечно провести день

- йдеться в заяві Свириденко.

Соціальна сфера

Також прем’єр-міністр доручила Мінсоцполітики та ОВА перевірити, хто з маломобільних людей і одиноких пенсіонерів потребує додаткової допомоги через холод у домівках.

Соціальні установи - під окремим контролем. Доручила провести додаткову перевірку всіх соціальних закладів: центрів для ВПО, дитячих будинків сімейного типу та закладів постійного проживання. Усі вони мають бути з електроенергією, пальним для генераторів і гарячим харчування

 - заявила Свириденко.

Мобільні кухні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільні кухні для того, щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу.

У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 - у резерві та можуть бути задіяні за потреби

- зазначила Свириденко.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що майже 58 тисяч людей задіяні у ремонтних бригадах на електромережах та об'єктах генерації України.

Євген Устименко

