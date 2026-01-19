В уряді обговорили стан інфраструктури та кроки для стабільної роботи закладів: озвучені рішення

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила разом з профільними міністрами поточний стан інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис голови уряду в Telegram.

Деталі

Також було визначено конкретні кроки, які вже реалізовуються для стабільної роботи соціальної сфери. Це стосується роботи медичних закладів, шкіл, соціальних закладів і мобільних кухонь.

Медичні заклади

МОЗ разом з ОВА забезпечують безперебійну та автономну роботу лікарень. Усі вони мають альтернативні джерела живлення, передусім генератори. Держава додатково надає резерви генераторів і пального там, де це потрібно найбільше. Окремо тримаємо на контролі забезпечення ліками. Лікарні та аптеки мають необхідні запаси медикаментів, а контроль за цінами на лікарські засоби посилено - зазначила Свириденко.

Освіта

Через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого, зазначила прем’єр-міністр.

Доручила МОН забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження заробітної плати педагогічним працівникам на період вимушених канікул. Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, повинні працювати спеціальні класи з резервним живленням. Уже зараз в Києві відкрито 284 такі класи - там тепло, є світло і можливість безпечно провести день - йдеться в заяві Свириденко.

Соціальна сфера

Також прем’єр-міністр доручила Мінсоцполітики та ОВА перевірити, хто з маломобільних людей і одиноких пенсіонерів потребує додаткової допомоги через холод у домівках.

Соціальні установи - під окремим контролем. Доручила провести додаткову перевірку всіх соціальних закладів: центрів для ВПО, дитячих будинків сімейного типу та закладів постійного проживання. Усі вони мають бути з електроенергією, пальним для генераторів і гарячим харчування - заявила Свириденко.

Мобільні кухні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільні кухні для того, щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу.

У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 - у резерві та можуть бути задіяні за потреби - зазначила Свириденко.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що майже 58 тисяч людей задіяні у ремонтних бригадах на електромережах та об'єктах генерації України.