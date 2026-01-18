$43.180.08
18 січня
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Майже 58 тисяч людей працюють над відновленням енергосистеми України - Зеленський

Київ • УНН

 • 962 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже 58 тисяч людей задіяні у ремонтних бригадах на електромережах та об'єктах генерації. Для Києва залучено 50 додаткових бригад з інших регіонів країни.

Майже 58 тисяч людей працюють над відновленням енергосистеми України - Зеленський

Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

Сьогодні увесь день – доповіді Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії незмінно – наша енергетика. Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній 

- повідомив Зеленський.

За його словами, для Києва, де ситуація дуже непроста, залучені додатково 50 бригад з усієї країни.

Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади. Складно також на Київщині, особливо у північній частині області, також у Бориспільському районі 

- додав Президент.

За словами Зеленського, також у прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти мереж і ремонти об’єктів ускладнені через фактично постійні обстріли, постійні удари. Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя – окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці. 

Я хочу подякувати всім бригадам, які працюють, енергетичним компаніям, усім, і державним і приватним, усім керівникам міст та громад, які дійсно зі своїми людьми та реально нам допомагають 

- резюмував Глава держави.

Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст15.01.26, 15:18 • 42398 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Українська залізниця
Чернігівська область
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Запоріжжя
Одеса
Київ
Харків