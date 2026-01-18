Майже 58 тисяч людей працюють над відновленням енергосистеми України - Зеленський

Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

Сьогодні увесь день – доповіді Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії незмінно – наша енергетика. Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній - повідомив Зеленський.

За його словами, для Києва, де ситуація дуже непроста, залучені додатково 50 бригад з усієї країни.

Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади. Складно також на Київщині, особливо у північній частині області, також у Бориспільському районі - додав Президент.

За словами Зеленського, також у прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти мереж і ремонти об’єктів ускладнені через фактично постійні обстріли, постійні удари. Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя – окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці.

Я хочу подякувати всім бригадам, які працюють, енергетичним компаніям, усім, і державним і приватним, усім керівникам міст та громад, які дійсно зі своїми людьми та реально нам допомагають - резюмував Глава держави.

