Майже 58 тисяч людей працюють над відновленням енергосистеми України - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже 58 тисяч людей задіяні у ремонтних бригадах на електромережах та об'єктах генерації. Для Києва залучено 50 додаткових бригад з інших регіонів країни.
Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.
Сьогодні увесь день – доповіді Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії незмінно – наша енергетика. Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній
За його словами, для Києва, де ситуація дуже непроста, залучені додатково 50 бригад з усієї країни.
Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади. Складно також на Київщині, особливо у північній частині області, також у Бориспільському районі
За словами Зеленського, також у прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти мереж і ремонти об’єктів ускладнені через фактично постійні обстріли, постійні удари. Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя – окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці.
Я хочу подякувати всім бригадам, які працюють, енергетичним компаніям, усім, і державним і приватним, усім керівникам міст та громад, які дійсно зі своїми людьми та реально нам допомагають
