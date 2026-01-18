Почти 58 тысяч человек работают над восстановлением энергосистемы Украины - Зеленский

Фактически круглосуточно и только в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети работают почти 58 тысяч человек. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Сегодня весь день – доклады Премьер-министра Юлии Свириденко, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Продолжаются восстановительные работы после российских ударов. Каждую ночь, к сожалению, новые попадания. Основная мишень для России неизменно – наша энергетика. Фактически круглосуточно и только в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети работают почти 58 тысяч человек. Задействованы ресурсы Укрзализныци и других государственных компаний - сообщил Зеленский.

По его словам, для Киева, где ситуация очень непростая, привлечены дополнительно 50 бригад со всей страны.

Есть еще дома, которые без отопления, и по ним фактически по каждому дому в ручном режиме направляются необходимое оборудование, необходимые бригады. Сложно также на Киевщине, особенно в северной части области, также в Бориспольском районе - добавил Президент.

По словам Зеленского, также в приграничных и прифронтовых регионах, где ремонты сетей и ремонты объектов затруднены из-за фактически постоянных обстрелов, постоянных ударов. Харьков, Черниговщина, Сумщина, Днепровщина, Запорожье – отдельное внимание этим регионам. Было много работы на Полтавщине и в Одессе, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетике.

Я хочу поблагодарить все бригады, которые работают, энергетические компании, всех, и государственные и частные, всех руководителей городов и общин, которые действительно со своими людьми и реально нам помогают - резюмировал Глава государства.

Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов