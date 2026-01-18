$43.180.08
18 января, 11:31 • 14974 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 24525 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 22301 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 51801 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 82989 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 41323 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 51202 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 56395 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 45914 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 75346 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Почти 58 тысяч человек работают над восстановлением энергосистемы Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти 58 тысяч человек задействованы в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации. Для Киева привлечено 50 дополнительных бригад из других регионов страны.

Почти 58 тысяч человек работают над восстановлением энергосистемы Украины - Зеленский

Фактически круглосуточно и только в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети работают почти 58 тысяч человек. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Сегодня весь день – доклады Премьер-министра Юлии Свириденко, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Продолжаются восстановительные работы после российских ударов. Каждую ночь, к сожалению, новые попадания. Основная мишень для России неизменно – наша энергетика. Фактически круглосуточно и только в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети работают почти 58 тысяч человек. Задействованы ресурсы Укрзализныци и других государственных компаний 

- сообщил Зеленский.

По его словам, для Киева, где ситуация очень непростая, привлечены дополнительно 50 бригад со всей страны.

Есть еще дома, которые без отопления, и по ним фактически по каждому дому в ручном режиме направляются необходимое оборудование, необходимые бригады. Сложно также на Киевщине, особенно в северной части области, также в Бориспольском районе 

- добавил Президент.

По словам Зеленского, также в приграничных и прифронтовых регионах, где ремонты сетей и ремонты объектов затруднены из-за фактически постоянных обстрелов, постоянных ударов. Харьков, Черниговщина, Сумщина, Днепровщина, Запорожье – отдельное внимание этим регионам. Было много работы на Полтавщине и в Одессе, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетике. 

Я хочу поблагодарить все бригады, которые работают, энергетические компании, всех, и государственные и частные, всех руководителей городов и общин, которые действительно со своими людьми и реально нам помогают 

- резюмировал Глава государства.

Антонина Туманова

