18:36 • 546 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 4456 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 10402 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 12927 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 14985 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 17757 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14745 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32893 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 32562 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18114 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
В правительстве обсудили состояние инфраструктуры и шаги для стабильной работы учреждений: озвучены решения

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила состояние инфраструктуры и определила шаги для стабильной работы социальной сферы. Это касается медицинских учреждений, школ, социальных учреждений и мобильных кухонь.

В правительстве обсудили состояние инфраструктуры и шаги для стабильной работы учреждений: озвучены решения

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с профильными министрами текущее состояние инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы правительства в Telegram.

Детали

Также были определены конкретные шаги, которые уже реализуются для стабильной работы социальной сферы. Это касается работы медицинских учреждений, школ, социальных учреждений и мобильных кухонь.

Медицинские учреждения

Минздрав совместно с ОВА обеспечивают бесперебойную и автономную работу больниц. Все они имеют альтернативные источники питания, прежде всего генераторы. Государство дополнительно предоставляет резервы генераторов и горючего там, где это нужно больше всего. Отдельно держим на контроле обеспечение лекарствами. Больницы и аптеки имеют необходимые запасы медикаментов, а контроль за ценами на лекарственные средства усилен

- отметила Свириденко.

Образование

Из-за ситуации в энергетике часть учебных заведений работает дистанционно или временно приостановила обучение. В Киеве все школы, кроме детских садов, находятся на каникулах до 1 февраля, отметила премьер-министр.

Поручила МОН обеспечить контроль за соблюдением безусловного сохранения заработной платы педагогическим работникам на период вынужденных каникул. Для детей, которых родители не могут оставить дома, должны работать специальные классы с резервным питанием. Уже сейчас в Киеве открыто 284 таких класса - там тепло, есть свет и возможность безопасно провести день

- говорится в заявлении Свириденко.

Социальная сфера

Также премьер-министр поручила Минсоцполитики и ОВА проверить, кто из маломобильных людей и одиноких пенсионеров нуждается в дополнительной помощи из-за холода в домах.

Социальные учреждения - под отдельным контролем. Поручила провести дополнительную проверку всех социальных учреждений: центров для ВПЛ, детских домов семейного типа и учреждений постоянного проживания. Все они должны быть с электроэнергией, горючим для генераторов и горячим питанием

 - заявила Свириденко.

Мобильные кухни

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула мобильные кухни для того, чтобы люди имели возможность получить горячую пищу.

В Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 - в резерве и могут быть задействованы при необходимости

- отметила Свириденко.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что почти 58 тысяч человек задействованы в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации Украины.

Евгений Устименко

