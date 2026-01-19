В правительстве обсудили состояние инфраструктуры и шаги для стабильной работы учреждений: озвучены решения
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила состояние инфраструктуры и определила шаги для стабильной работы социальной сферы. Это касается медицинских учреждений, школ, социальных учреждений и мобильных кухонь.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с профильными министрами текущее состояние инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы правительства в Telegram.
Детали
Также были определены конкретные шаги, которые уже реализуются для стабильной работы социальной сферы. Это касается работы медицинских учреждений, школ, социальных учреждений и мобильных кухонь.
Медицинские учреждения
Минздрав совместно с ОВА обеспечивают бесперебойную и автономную работу больниц. Все они имеют альтернативные источники питания, прежде всего генераторы. Государство дополнительно предоставляет резервы генераторов и горючего там, где это нужно больше всего. Отдельно держим на контроле обеспечение лекарствами. Больницы и аптеки имеют необходимые запасы медикаментов, а контроль за ценами на лекарственные средства усилен
Образование
Из-за ситуации в энергетике часть учебных заведений работает дистанционно или временно приостановила обучение. В Киеве все школы, кроме детских садов, находятся на каникулах до 1 февраля, отметила премьер-министр.
Поручила МОН обеспечить контроль за соблюдением безусловного сохранения заработной платы педагогическим работникам на период вынужденных каникул. Для детей, которых родители не могут оставить дома, должны работать специальные классы с резервным питанием. Уже сейчас в Киеве открыто 284 таких класса - там тепло, есть свет и возможность безопасно провести день
Социальная сфера
Также премьер-министр поручила Минсоцполитики и ОВА проверить, кто из маломобильных людей и одиноких пенсионеров нуждается в дополнительной помощи из-за холода в домах.
Социальные учреждения - под отдельным контролем. Поручила провести дополнительную проверку всех социальных учреждений: центров для ВПЛ, детских домов семейного типа и учреждений постоянного проживания. Все они должны быть с электроэнергией, горючим для генераторов и горячим питанием
Мобильные кухни
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула мобильные кухни для того, чтобы люди имели возможность получить горячую пищу.
В Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 - в резерве и могут быть задействованы при необходимости
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил, что почти 58 тысяч человек задействованы в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации Украины.