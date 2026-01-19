Правительство на этой неделе должно принять решение о дополнительных ежемесячных выплатах энергетикам - Зеленский

$43.180.08
18:36 • 1878 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 6836 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 11553 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 14043 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 15826 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 18703 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14965 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 33686 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 33204 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18176 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Эксклюзивы
Популярные новости
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 26402 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 19476 просмотра
Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ19 января, 13:12 • 5756 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 10849 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto15:48 • 7444 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 18701 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 33684 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 33203 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 50276 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 72057 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 10916 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 28998 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 25050 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 30457 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 42691 просмотра
Правительство на этой неделе должно принять решение о дополнительных ежемесячных выплатах энергетикам - Зеленский

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Кабинет министров планирует утвердить ежемесячные доплаты энергетикам, работающим на местах аварий. Это касается ремонтных бригад, ликвидирующих последствия ударов.

Правительство на этой неделе должно принять решение о дополнительных ежемесячных выплатах энергетикам - Зеленский

Кабинет министров на этой неделе должен принять решение о дополнительных ежемесячных выплатах энергетикам за каждый месяц работы в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Договорились с премьер-министром Юлией Свириденко, чтобы правительство на этой неделе приняло необходимые решения для энергетиков. Должны быть дополнительные ежемесячные выплаты в условиях этой чрезвычайной ситуации – за каждый месяц – для тех наших людей, которые работают непосредственно на местах после ударов, на местах аварий – в ремонтных бригадах

- сказал Зеленский в вечернем обращении в понедельник.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила состояние инфраструктуры и определила шаги для стабильной работы социальной сферы. Это касается медицинских учреждений, школ, социальных учреждений и мобильных кухонь.

Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов15.01.26, 15:18 • 43165 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина