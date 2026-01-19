Правительство на этой неделе должно принять решение о дополнительных ежемесячных выплатах энергетикам - Зеленский

Кабинет министров на этой неделе должен принять решение о дополнительных ежемесячных выплатах энергетикам за каждый месяц работы в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Договорились с премьер-министром Юлией Свириденко, чтобы правительство на этой неделе приняло необходимые решения для энергетиков. Должны быть дополнительные ежемесячные выплаты в условиях этой чрезвычайной ситуации – за каждый месяц – для тех наших людей, которые работают непосредственно на местах после ударов, на местах аварий – в ремонтных бригадах - сказал Зеленский в вечернем обращении в понедельник.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила состояние инфраструктуры и определила шаги для стабильной работы социальной сферы. Это касается медицинских учреждений, школ, социальных учреждений и мобильных кухонь.

