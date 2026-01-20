$43.180.08
В Киеве более миллиона потребителей остаются без электричества - Зеленский

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве более миллиона потребителей остались без электричества. Также сложная ситуация в Запорожье, куда поручено направить больше средств защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей без электричества. Также, по его словам, сложная ситуация остается в Запорожье, поэтому он поручил доставить больше средств, больше экипажей для защиты. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Каждый чиновник, местная власть, все руководители государственных компаний, руководители энергетических компаний – все должны быть именно здесь, в Украине, работать в городах, работать в селах, на тех территориях, где нужно восстанавливать и нужно защищать. Только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла – более 4 тысяч многоквартирных домов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все силы должны быть направлены, чтобы облегчить ситуацию, в частности чиновники должны дать нелинейные предложения, которые будут защищать жизнь и как перестроить работу – как поддержать людей, как поддержать бизнес.

"Нужна максимальная координация с бизнесом – как перераспределить генерацию, имеющееся потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации, какие нужны программы поддержки для людей дополнительные. Надо проговорить все это детально и дать ответы на вопросы, которые я поставил чиновникам сегодня. Всем. Персональная ответственность правительства за это – завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", - добавил Зеленский.

Также Президент подчеркнул, что ситуация в Запорожье остается сложной.

"Весь день "шахеды" бьют по городу. Поручил доставить больше средств, больше экипажей для защиты. Есть конкретные задачи для изменения логистики. Министерство обороны этим занимается", - отметил глава государства.

Напомним

В Киеве 4000 многоэтажек, или около трети жилого фонда, остается без отопления после атаки рф.

Павел Башинский

