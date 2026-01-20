$43.180.08
У Києві більше мільйона споживачів залишається без електрики - Зеленський

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Києві понад мільйон споживачів залишилися без електрики. Також складна ситуація в Запоріжжі, куди доручено направити більше засобів захисту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Також, за його словами, складна ситуація залишається у Запоріжжі, тому він доручив доправити більше засобів, більше екіпажів для захисту. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Кожен посадовець, місцева влада, усі очільники державних компаній, очільники енергетичних компаній – усі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, працювати в селах, на тих територіях, де треба відновлювати й треба захищати. Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію, зокрема урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес.

"Потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові. Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - додав Зеленський.

Також Президент наголосив, що ситуація у Запоріжжі залишається складною.

"Весь день "шахеди" б’ють по місту. Доручив доправити більше засобів, більше екіпажів для захисту. Є конкретні завдання для зміни логістики. Міністерство оборони цим займається", - зазначив глава держави.

У Києві 4000 багатоповерхівок, або близько третини житлового фонду, залишається без опалення після атаки рф.

Павло Башинський

