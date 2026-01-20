У Києві до третини житлового фонду залишається без тепла після атаки ворога

У Києві 4000 багатоповерхівок, або близько третини житлового фонду, залишається без опалення після атаки рф, повідомив у вівторок мер міста Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Наразі без тепла 4000 багатоповерхівок із 5635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. У понад 1600 житлових будинків комунальники подали теплоносій - написав Кличко.

Додамо, раніше в уряді повідомляли, що 5635 будинків, що внаслідок атак рф залишилися без опалення, - це близько 46% житлового фонду столиці. Таким чином, 4000 будинків, що досі без тепла, становлять майже 33%.

Мер наголосив: "Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня".

Комунальники й енергетики, з його слів, продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику.

