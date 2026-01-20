У Києві до третини житлового фонду залишається без тепла після атаки ворога

$43.180.08
50.320.20
uk
Ексклюзив
13:37 • 1802 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 6260 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 9160 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 17587 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 18637 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 20456 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 19947 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17149 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36416 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67428 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 17025 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 36585 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 38588 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 30640 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 14541 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 6262 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 14621 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 30708 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 66603 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 73113 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Кая Каллас
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Франція
Данія
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 32771 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 48393 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 41014 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 45439 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 57390 перегляди
У Києві до третини житлового фонду залишається без тепла після атаки ворога

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Після нічної атаки ворога на столицю 4000 з 5635 багатоповерхівок, що були без теплопостачання, досі залишаються без тепла. Це майже 33% житлового фонду Києва, які підключають вже вдруге після пошкоджень інфраструктури.

У Києві до третини житлового фонду залишається без тепла після атаки ворога

У Києві 4000 багатоповерхівок, або близько третини житлового фонду, залишається без опалення після атаки рф, повідомив у вівторок мер міста Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Наразі без тепла 4000 багатоповерхівок із 5635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. У понад 1600 житлових будинків комунальники подали теплоносій

- написав Кличко.

Додамо, раніше в уряді повідомляли, що 5635 будинків, що внаслідок атак рф залишилися без опалення, - це близько 46% житлового фонду столиці. Таким чином, 4000 будинків, що досі без тепла, становлять майже 33%. 

Мер наголосив: "Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня".

Комунальники й енергетики, з його слів, продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику.

У Києві 46% житла без тепла, 3500 будинків без води, у Дніпрі проблеми з опаленням після атаки рф - віцепрем'єр20.01.26, 13:51 • 1890 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Нерухомість
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ