Эксклюзив
13:37 • 1816 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 6310 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 9186 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 17601 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 18649 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 20460 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 19949 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17150 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36417 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67429 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 73126 просмотра
MIM-104 Patriot

В Киеве до трети жилого фонда остается без тепла после атаки врага

Киев • УНН

 • 72 просмотра

После ночной атаки врага на столицу 4000 из 5635 многоэтажек, которые были без теплоснабжения, до сих пор остаются без тепла. Это почти 33% жилого фонда Киева, которые подключают уже во второй раз после повреждений инфраструктуры.

В Киеве до трети жилого фонда остается без тепла после атаки врага

В Киеве 4000 многоэтажек, или около трети жилого фонда, остаются без отопления после атаки РФ, сообщил во вторник мэр города Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Сейчас без тепла 4000 многоэтажек из 5635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу прошлой ночью. В более чем 1600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель

- написал Кличко.

Добавим, ранее в правительстве сообщали, что 5635 домов, которые в результате атак рф остались без отопления, - это около 46% жилого фонда столицы. Таким образом, 4000 домов, которые до сих пор без тепла, составляют почти 33%.

Мэр подчеркнул: "Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января".

Коммунальщики и энергетики, по его словам, продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество.

В Киеве 46% жилья без тепла, 3500 домов без воды, в Днепре проблемы с отоплением после атаки рф - вице-премьер20.01.26, 13:51 • 1890 просмотров

Юлия Шрамко

