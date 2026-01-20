В Киеве до трети жилого фонда остается без тепла после атаки врага

В Киеве 4000 многоэтажек, или около трети жилого фонда, остаются без отопления после атаки РФ, сообщил во вторник мэр города Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Сейчас без тепла 4000 многоэтажек из 5635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу прошлой ночью. В более чем 1600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель - написал Кличко.

Добавим, ранее в правительстве сообщали, что 5635 домов, которые в результате атак рф остались без отопления, - это около 46% жилого фонда столицы. Таким образом, 4000 домов, которые до сих пор без тепла, составляют почти 33%.

Мэр подчеркнул: "Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января".

Коммунальщики и энергетики, по его словам, продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество.

В Киеве 46% жилья без тепла, 3500 домов без воды, в Днепре проблемы с отоплением после атаки рф - вице-премьер