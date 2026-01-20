В Киеве 46% жилья без тепла, 3500 домов без воды, в Днепре проблемы с отоплением после атаки рф - вице-премьер

После ночной атаки рф в Киеве без отопления остались около 46% жилого фонда, на левом берегу без воды около 3500 домов, правый берег на пониженном давлении, также без тепла более 15 тыс. абонентов в Днепре и Зеленодольске, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Энергетическая инфраструктура Украины снова под массированными российскими обстрелами. Враг применил по мирным городам баллистику и более 300 дронов. Под ударами – Киев и область, Днепропетровщина, Сумщина, Одесщина, Винниччина, Запорожье, Полтавщина и другие регионы", - отметил вице-премьер.

Киев. В результате атак без отопления остались 5 635 домов – это около 46% жилого фонда столицы. 12 домов не имеют тепла еще с 9 января – из-за прямых последствий обстрелов - сообщил Кулеба.

По его словам, для ускорения работ привлечены 40 аварийных бригад "Укрзализныци" и 20 бригад из других регионов Украины, которые круглосуточно работают вместе с городскими службами

Усложнена ситуация и с водоснабжением. Правобережье Киева работает на пониженном давлении. Левобережье временно без воды – около 3 500 жилых домов. Ожидаем возобновления подачи в течение дня - отметил вице-премьер.

"Днепропетровщина. После ударов по критической инфраструктуре без тепла остались более 15 тысяч абонентов в Днепре и Зеленодольске. Ремонтные работы продолжаются. Привлекаем дополнительные ресурсы", - сообщил Кулеба.

Он поблагодарил коммунальщиков, энергетиков, железнодорожников и всех специалистов, которые работают непрерывно, часто – под угрозой повторных атак.

