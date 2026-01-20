У Києві 46% житла без тепла, 3500 будинків без води, у Дніпрі проблеми з опаленням після атаки рф - віцепрем'єр

Після нічної атаки рф у Києві без опалення залишилися близько 46% житлового фонду, на лівому березі без води близько 3500 будинків, правий берег на зниженому тиску, також без тепла понад 15 тис. абонентів у Дніпрі та Зеленодольську, повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Енергетична інфраструктура України знову під масованими російськими обстрілами. Ворог застосував по мирних містах балістику та понад 300 дронів. Під ударами – Київ і область, Дніпропетровщина, Сумщина, Одещина, Вінниччина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони", - зазначив віцепрем'єр.

Київ. Внаслідок атак без опалення залишилися 5 635 будинків – це близько 46% житлового фонду столиці. 12 будинків не мають тепла ще з 9 січня – через прямі наслідки обстрілів - повідомив Кулеба.

З його слів, для пришвидшення робіт залучено 40 аварійних бригад "Укрзалізниці" та 20 бригад з інших регіонів України, які цілодобово працюють разом із міськими службами

Ускладнена ситуація і з водопостачанням. Правобережжя Києва працює на зниженому тиску. Лівобережжя тимчасово без води – близько 3 500 житлових будинків. Очікуємо відновлення подачі протягом дня - зазначив віцепрем'єр.

"Дніпропетровщина. Після ударів по критичній інфраструктурі без тепла залишилися понад 15 тисяч абонентів у Дніпрі та Зеленодольську. Ремонтні роботи тривають. Залучаємо додаткові ресурси", - повідомив Кулеба.

Він подякував комунальникам, енергетикам, залізничникам і всім фахівцям, які працюють безперервно, часто – під загрозою повторних атак.

