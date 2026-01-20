"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо": Трамп требует от союзников 5% ВВП на оборону

Президент США Дональд Трамп во время выступления в очередной раз подверг критике страны-члены НАТО, призвав их повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты длительное время несут несправедливое финансовое бремя в рамках Альянса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо – заявил Трамп.

Он подчеркнул свой вклад в укрепление обороны блока во время первого и второго сроков.

В то же время Трамп выразил сомнение в надежности европейских союзников, отметив: "Самый большой страх, который я испытываю в отношении НАТО, заключается в том, что мы тратим огромные средства на Альянс, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на помощь".

Трамп настаивает, что НАТО должно относиться к США "справедливо", намекая на необходимость радикального пересмотра финансовых обязательств стран-участниц.

Риторика президента США звучит на фоне обострения дипломатического конфликта с Данией – ключевым членом НАТО. Амбиции Трампа по установлению суверенитета США над Гренландией, которую он называет приоритетом национальной безопасности, вызвали резкий отпор в Копенгагене и других европейских столицах.

