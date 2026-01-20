"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо": Трамп требует от союзников 5% ВВП на оборону

$43.180.08
20:12 • 2730 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42 • 6170 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 11009 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 21737 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 20062 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 32312 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 21794 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27603 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25002 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25007 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
публикации
Эксклюзивы
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo20 января, 13:02 • 11559 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 14272 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 15510 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 6840 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 6432 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 6454 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 21742 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 32316 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 33767 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 45967 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 4570 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 5784 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 6866 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 15523 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 14284 просмотра
"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо": Трамп требует от союзников 5% ВВП на оборону

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП. Он подчеркнул, что США несут несправедливое финансовое бремя в Альянсе.

"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо": Трамп требует от союзников 5% ВВП на оборону

Президент США Дональд Трамп во время выступления в очередной раз подверг критике страны-члены НАТО, призвав их повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты длительное время несут несправедливое финансовое бремя в рамках Альянса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо

– заявил Трамп. 

Он подчеркнул свой вклад в укрепление обороны блока во время первого и второго сроков.

В то же время Трамп выразил сомнение в надежности европейских союзников, отметив: "Самый большой страх, который я испытываю в отношении НАТО, заключается в том, что мы тратим огромные средства на Альянс, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на помощь".

Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии20.01.26, 21:42 • 6200 просмотров

Трамп настаивает, что НАТО должно относиться к США "справедливо", намекая на необходимость радикального пересмотра финансовых обязательств стран-участниц.

Риторика президента США звучит на фоне обострения дипломатического конфликта с Данией – ключевым членом НАТО. Амбиции Трампа по установлению суверенитета США над Гренландией, которую он называет приоритетом национальной безопасности, вызвали резкий отпор в Копенгагене и других европейских столицах. 

Рейтинг Дональда Трампа упал до 40% за первый год его второго срока - СМИ20.01.26, 22:35 • 822 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Соединённые Штаты