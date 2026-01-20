$43.180.08
Рейтинг Дональда Трампа упал до 40% за первый год его второго срока - СМИ

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Средний рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в январе 2026 года составляет 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - 36%. Большинство американцев недовольны его экономической и иммиграционной политикой.

Рейтинг Дональда Трампа упал до 40% за первый год его второго срока - СМИ

Политический статус президента Дональда Трампа претерпел существенный удар в течение первого года после возвращения в Белый дом. Согласно последним опросам общественного мнения, проведенным в январе 2026 года, средний рейтинг одобрения его деятельности колеблется на отметке 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - опустился до рекордного минимума в 36%. Об этом пишет УНН.

Детали

Несмотря на предвыборные обещания обеспечить "экономический бум", большинство американцев недовольны политикой Трампа в этой сфере. Лишь около 37% респондентов (по данным AP–NORC) одобряют его управление экономикой. Самой большой проблемой для Белого дома остается стоимость жизни: более 60% опрошенных считают, что действия администрации лишь ухудшили ситуацию с ценами.

Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25.12.25, 04:17 • 28471 просмотр

Масштабная тарифная программа президента также не получила поддержки - 63% американцев выступают против новых пошлин, опасаясь дальнейшей инфляции.

Иммиграция: от силы к уязвимости

Иммиграционная политика, которая была ключевым элементом кампании 2024 года, теряет поддержку. Рейтинг одобрения в этом вопросе упал до 38-42%.

Лишь треть американцев одобряет операцию США в Венесуэле — результаты опроса Reuters06.01.26, 04:51 • 4529 просмотров

Хотя Трамп все еще сохраняет относительно высокие показатели по направлению "безопасность границ" (около 45%), общее отношение к его методам контроля иммиграции стало значительно критичнее.

Угроза для республиканцев на промежуточных выборах

Снижение популярности президента создает сложные условия для Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс. Сейчас демократы опережают республиканцев в "общем бюллетене" на 5-14 пунктов. Опрос CNN показывает, что избиратели Демократической партии демонстрируют сверхвысокую мотивацию (преимущество в 16 пунктов среди активных избирателей), что может привести к потере контроля республиканцев над парламентом уже этой осенью. 

Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса упал до исторического минимума – СМИ26.12.25, 21:51 • 4970 просмотров

Степан Гафтко

