Рейтинг Дональда Трампа упал до 40% за первый год его второго срока - СМИ
Киев • УНН
Средний рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в январе 2026 года составляет 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - 36%. Большинство американцев недовольны его экономической и иммиграционной политикой.
Политический статус президента Дональда Трампа претерпел существенный удар в течение первого года после возвращения в Белый дом. Согласно последним опросам общественного мнения, проведенным в январе 2026 года, средний рейтинг одобрения его деятельности колеблется на отметке 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - опустился до рекордного минимума в 36%. Об этом пишет УНН.
Детали
Несмотря на предвыборные обещания обеспечить "экономический бум", большинство американцев недовольны политикой Трампа в этой сфере. Лишь около 37% респондентов (по данным AP–NORC) одобряют его управление экономикой. Самой большой проблемой для Белого дома остается стоимость жизни: более 60% опрошенных считают, что действия администрации лишь ухудшили ситуацию с ценами.
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25.12.25, 04:17 • 28471 просмотр
Масштабная тарифная программа президента также не получила поддержки - 63% американцев выступают против новых пошлин, опасаясь дальнейшей инфляции.
Иммиграция: от силы к уязвимости
Иммиграционная политика, которая была ключевым элементом кампании 2024 года, теряет поддержку. Рейтинг одобрения в этом вопросе упал до 38-42%.
Лишь треть американцев одобряет операцию США в Венесуэле — результаты опроса Reuters06.01.26, 04:51 • 4529 просмотров
Хотя Трамп все еще сохраняет относительно высокие показатели по направлению "безопасность границ" (около 45%), общее отношение к его методам контроля иммиграции стало значительно критичнее.
Угроза для республиканцев на промежуточных выборах
Снижение популярности президента создает сложные условия для Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс. Сейчас демократы опережают республиканцев в "общем бюллетене" на 5-14 пунктов. Опрос CNN показывает, что избиратели Демократической партии демонстрируют сверхвысокую мотивацию (преимущество в 16 пунктов среди активных избирателей), что может привести к потере контроля республиканцев над парламентом уже этой осенью.
Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса упал до исторического минимума – СМИ26.12.25, 21:51 • 4970 просмотров